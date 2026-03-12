至少開10年！7款「便宜又耐超」新車揭曉 Honda這款封冠

至少開10年！7款「便宜又耐超」新車揭曉。 圖為Honda Civic。（資料照，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，美國新車平均價格首次突破5萬美元（約新台幣158.75萬）大關，但消費者仍可找到既能保證長期可靠性又不會超出預算，美媒根據iSeeCars分析了2025年底售出的超過870萬輛新車的數據，以及超過4億條二手車里程表讀數，找出了7款價格低於3萬美元（約新台幣95.25萬），且壽命最長的車輛，其中以Honda Civic不僅預期壽命達13.5年，每年的費用2058美元（約新台幣6.53萬）是性價比最高的車款。

《Gobankingrates》報導，根據該分析，以下7款車型是在車價不斷上漲下，消費者仍可找到既能保證長期可靠性又不會超出預算的車型。

1. 本田（Honda） Civic

平均標價： 2萬7768 美元（約新台幣88.16萬）

預期壽命：13.5年

每年費用：2058 美元

2. 豐田（Toyota） Corolla

平均標價：2萬5423美元（約新台幣80.71萬）

預期壽命：11.3年

每年費用：2258美元（約新台幣7.17萬）

3. 福斯（Volkswagen） Jetta

平均標價：2萬6522美元（約新台幣84.21萬）

預期壽命：11.5年

每年費用：2313美元（約新台幣7.34萬）

4. 速霸陸（Subaru） Impreza

平均標價：2萬7559美元（約新台幣87.5萬）

預期壽命：11年

每年費用：2507美元（約新台幣7.95萬）

5. 三菱（ Mitsubishi） Outlander Sport

平均標價：2萬8396美元（約新台幣90.16萬）

預期壽命：11.3年

每年費用：2523美元（約新台幣8.01萬）

6. 現代（Hyundai） Elantra

平均標價：2萬5172美元（約新台幣79.92萬）

預期壽命：9.9年

每年費用：2538美元（約新台幣8.06萬）

7. 馬自達Mazda3 Sedan

平均標價：2萬8006美元（約新台幣88.92萬）

預期壽命：10.7年

每年費用：2616美元（約新台幣8.31萬）

