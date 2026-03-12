她憂7旬父無法靠養老金度日！直到回家目睹「令人震驚的一幕」

她憂7旬父無法靠養老金度日，回家卻驚見父親把房子賣了，並找好了養老院，讓她驚訝不已。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕79歲的木村正雄（化名）自妻子過世後，一直獨居，由於每月僅靠18萬日圓（約新台幣3.6萬）的退休金度日，隨著行動越來越不便，女兒憂其生活，打算幫其找1家養老院，沒想到回家探望父親時，卻發現花園掛著一塊「出售」的牌子，一進屋家具都被搬走了，驚訝一問，父親竟平靜的說，已把房賣了，且找好了養老院，且所有的費用他會用賣房還積蓄來付，要女兒不必擔心錢的問題，對於所見與所聞，讓女兒震驚不已。

日媒報導，美智子說，父親平時一人獨自住在１棟獨棟的老房，雖然她每週打電話給父親，每月也會去探望父親1次，然而隨著父親的腿腳越來越不便，她常擔心父親獨自生活。

然而每當美智子與父親談到未來時，父親的回：答總是千篇一律：「我現在還好，不會給您添麻煩的。」

美智子認為，正雄此番話，最終要麼會把他接回家，要麼會幫他找1家附近的養老院。然而，去年秋天，情況發生了戲劇性的變化，美智子到父母家探望時，發現花園裡掛著一塊「出售」的牌子，當他們走進房間，發現客廳裡的大部分家具都被搬走了，只剩下幾個打包好的紙箱。

面對此景，美智子驚訝問：「爸爸，這是怎麼回事？房子賣了嗎？」父親卻平靜地向她解釋道：「賣房的所有手續都辦完了。我下週會搬到東京的1家養老院。我打算用賣掉這個家，來支付養老院的入住費。」

父親簽了1份合同服務，裡面包含全面的護理服務，他沒有和美智子商量，而是透過1家專業的顧問公司自行辦理了合約手續，並提供了個人擔保。

在得知此訊息後，美智子質問「為什麼不跟我們商量」？父親隨即拿出銀行存摺和一些文件給她看， 「這間療養院每月費用是28萬日圓（約新台幣5.6萬），我有養老金、積蓄，還有賣房子的錢，所以你不用擔心錢的問題。你有自己的生活要過。孫輩的學費肯定也是一筆不小的負擔吧？」父親沒有等美智子回答，便平靜地繼續收拾行李。

「我和父親的聯繫並不多，但其實我和他也不常說話。我以為如果發生什麼事，他會依靠我，所以他什麼都沒說，我真的非常震驚。」美智子說。

