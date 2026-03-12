香港收緊金融業審查 突擊搜查中信證券、國泰君安兩家中資券商

知情人士透露，香港當局突襲搜查了中信證券香港分公司和國泰君安的辦公室。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，香港當局突襲搜查了中信證券香港分公司和國泰君安的辦公室，代表著香港金融業的審查力道明顯升級。

《彭博》報導，知情人士表示，當局週二（10日）突擊搜查了這些公司的股票資本市場部門，並帶走了至少一名高階主管進行訊問。國泰君安週四（12日）表示，公司立即暫停了一名員工的職務，該名員工被拘留，一些文件被沒收。

針對報導，證券及期貨事務監察委員會拒絕置評，廉政公署則未回應。中信證券相關人員暫未對此事發表評論。

這次搜查正值香港資本市場明顯復甦之際。過去1年，香港股市交易量激增，並出現了一波數十億美元的首次公開發行（IPO）浪潮。

雖然調查的具體內容尚不明確，但香港當局已加強關注投資行為。他們調查的案件包括對沖基金Segantii Capital Management涉及內線交易的案件。去年，反貪腐機構指控香港證券交易所一名前職員涉嫌收受與內線交易有關的賄賂。

在上市熱潮中，監管機構也警告香港各券商，勿提交草率的IPO申請。香港是2025年全球IPO數量最多的地區，今年也迎來有史以來最繁忙的新股上市開局。

