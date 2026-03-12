響應IEA號召 美國將釋放1.72億桶石油

川普政府計劃從美國緊急石油儲備中釋放1.72億桶石油。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕作為世界各國為緩解伊朗戰爭期間飆升的原油和燃油價格而採取協調行動的一部份，川普政府計劃從美國緊急石油儲備中釋放1.72億桶石油。

美國能源部長萊特（Chris Wright）週三（11日）在聲明中宣佈，這次釋放戰備儲油的工作將耗時約120天。這是國際能源總署（IEA）成員國在全球釋放總計4億桶石油儲備計劃的一部份。

萊特在《福斯新聞》上表示，這是為了在伊朗限制這些交通流量期間，維持全球的正常運轉，但最終美軍將取得勝利。希望在接下來的幾週內，我們能看到荷姆茲海峽的船隻交通恢復正常。

自美國和以色列於2月28日開始攻擊伊朗以來，原油、汽油、柴油和航空燃油價格大幅上漲，這場戰爭使荷姆茲海峽的航運幾乎陷入停滯，而全球約5分之1的海運石油都要經過這條要道。

在拜登政府一系列減產措施之後，美國戰備儲油目前約4.15億桶，約佔總容量的60％，這些減產措施包括創紀錄地出售1.8億桶石油，以幫助降低俄羅斯2022年入侵烏克蘭後的汽油價格，此舉引發川普和其他共和黨人的批評。

川普已承諾重新填滿戰備儲油，這是1970年代，阿拉伯國家對美國實施石油禁運後，所建立的儲備，最大容量約7.135億桶。

川普發佈這項文件之際，正值他面臨解決燃料價格上漲問題的政治壓力，11月將舉行的期中選舉，在很大程度上取決於美國民眾對物價承受能力的看法。

根據美國能源部網站的數據，該儲油庫理論上每天可以釋出約440萬桶原油，總統下令出售後，原油需要13天才能從儲油庫進入公開市場。

不過，美國能源部2016年分析報告指出，戰備儲油實際上可以釋放的原油量可能僅限於每日140萬至210萬桶。ClearView對政府數據的分析則顯示，在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後釋放的原油中，每日釋放量從未超過110萬桶。

