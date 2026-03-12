歐盟CRA法規將上路 聯發科攜Exein推IoT資安解決方案

嵌入式資安業者Exein與聯發科技在Embedded World 2026共同展示整合資安解決方案，協助製造商因應CRA合規需求。（截自Embedded World 官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著歐盟《資安韌性法》（Cyber Resilience Act，CRA）將於2026年9月正式啟用，嵌入式資安業者Exein與聯發科技在2026年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2026）共同展示整合資安解決方案，協助製造商因應CRA合規需求。

此次展示的方案將結合聯發科技Genio 720物聯網平台與Exein的嵌入式資安技術，應用於自助服務機（Kiosk）與智慧POS裝置等場景。系統可在裝置遭受實體攻擊時即時偵測威脅，並自動回報至後端平台，完整呈現符合CRA規範的事件即時通報流程。

請繼續往下閱讀...

歐盟CRA要求製造商在產品整個生命周期中落實資安防護，包括漏洞偵測、漏洞管理與事件通報等機制，對IoT物聯網設備供應鏈帶來新的挑戰。Exein與聯發科技的整合方案透過自動化漏洞偵測與事件通報功能，協助製造商有效因應相關規範。

雙方合作始於2025年初，Exein的資安平台已原生整合至聯發科技Genio物聯網平台，並自IoT Yocto 24.1版本開始導入。整合後的系統提供多項功能，包括即時威脅偵測與回應、自動化漏洞通報、不影響裝置效能的持續性安全監測，以及由邊緣AI驅動的異常威脅偵測。

在市場布局方面，Exein近年積極拓展亞太地區營收已占其全球營收近50%，並在2025年達到五倍成長。公司也宣布以台灣作為亞洲總部，並於2026年上半年正式啟用台北辦公室，進一步深化亞太與日本市場發展。

Exein亞太暨日本副總裁莊景明表示，與聯發科技的合作將協助製造商更快速應對CRA規範要求，同時也透過參與台北國際電腦展（COMPUTEX）與臺灣資安大會（CYBERSEC）等活動，強化在亞太地區的資安生態合作。

聯發科技物聯網事業部總經理王鎮國則指出，透過與Exein合作，採用Genio物聯網平台的設備將能具備更完整的資安防護能力與合規保障，對於計畫將產品銷售至歐洲市場的客戶而言尤為關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法