每天盯螢幕的代價？「數位疲勞」催生百億美元商機

〔記者邱巧貞／台北報導〕長時間盯著手機與電腦螢幕，「數位疲勞」逐漸成為現代人的生活型態問題。多份美妝產業研究指出，螢幕藍光與長時間數位壓力，已成為年輕族群開始關注眼周保養的重要原因，也讓原本以抗老為主的眼周護理市場，逐漸延伸出新的需求敘事。

從產業規模來看，眼周保養早已形成穩定成長的市場。根據市場研究機構Market.us的報告，全球眼周護理市場在2023年規模約為142億美元，預計到2033年將成長至234億美元。長期以來，該市場主要由抗老需求帶動，超過七成消費者將眼周保養與「減少皺紋」連結。這類功效訴求也使得眼周產品能維持相對較高的市場定價。

除了傳統眼霜外，眼部精華更成為近年快速崛起的細分品類。根據Research and Markets的研究，這類產品通常搭載較高濃度的活性成分，並強調「高效滲透」與功能性護理，因此平均單價往往高於一般臉部精華，但仍吸引不少消費者買單。

在市場需求與產品升級趨勢下，許多高端品牌也持續加碼眼周護理的科研投入。例如瑞士護膚品牌La Prairie推出「鑽白魚子系列」，結合亮白科技與抗老護理概念，其核心成分 Thiamidol® 提安明多™ 經多年研究開發，被指從根源預防黑色素產生的效果，更勝維他命C。

其中新品「鑽白魚子時空亮眼精華」（20ml/14,900元 ）主打改善眼周暗沉與疲態，眼周暗沉往往是血管循環、色素沉澱與肌膚結構老化等多重因素交互作用的結果，因此也透過獨家魚子成分等複合配方與微囊包覆技術，針對不同問題，提供更精準護理。

另一方面，「搽眼霜容易長肉芽」也常被視為保養迷思。皮膚科醫師柯威志指出，臨床上許多被誤認為「肉芽」的小白點，其實是「粟粒腫」。這是一種表皮下的小型角質囊腫，形成原因多與角質代謝異常、皮膚微小傷口或毛孔阻塞有關，並不一定與保養品直接相關。

部分人因天生角質代謝較慢，角質容易堆積在表皮下形成囊腫。常見誘發因素包括過度去角質、反覆摩擦眼周、因過敏或疲勞頻繁揉眼睛等。此外，油脂含量較高、封閉性較強的厚重產品，在某些膚質上也可能較容易造成毛孔阻塞。

如出現這種問題時，他建議可採取「保養減法」，暫停使用較厚重產品，改以質地較清爽的產品，並確保清潔或是卸妝過程輕柔。部分表淺的粟粒腫可能會隨著皮膚約28天更新週期逐漸消退；但若超過半年仍未消失，通常需要由醫師以專業方式處理。

