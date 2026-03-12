電信業尋找AI變現模式 MWC2026揭「企業市場」成新戰場

資策會MIC表示，MWC 2026可觀察到電信業者的各項服務業務推展幾乎都以AI為基礎展開。（截自MWC官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著人工智慧（AI）技術快速發展，電信產業的營運模式與網路架構也出現結構性變化。資策會產業情報研究所（MIC）研究團隊分享在巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC 2026）現場觀察到的最新產業趨勢指出，AI已成為電信業者推動網路基礎建設升級與服務創新的核心技術，不僅可提升網路營運效率，也逐漸成為開拓新營收來源的重要工具。

資策會MIC指出，AI-RAN（人工智慧無線接入網路，AI Radio Access Network）成為本屆展會電信業者布局網路基礎設施的重要焦點。透過AI技術，電信業者可依據不同區域的網路使用量、流量特性與服務需求，動態調整基地台功率。例如在離峰時段降低基地台功率，甚至讓部分設備進入休眠模式，以提升能源效率並降低營運成本。

此外，也有電信業者開始導入AI代理人（AI Agent），運用於網路管理、故障排除與網路調節等工作。透過AI自動化機制，網路可在發生問題時即時偵測並自動修復，大幅提升維運效率。若結合大型語言模型（LLM），AI代理人還能協助工程師理解不同設備商的管理指令，加速網路除錯與維護流程。

資策會MIC表示，MWC 2026可觀察到電信業者多數服務業務幾乎都以AI為基礎展開。針對終端個人用戶，業者提供如個人助理、旅遊規劃與娛樂服務等更客製化的AI應用。

然而，目前AI服務仍較難從一般消費市場獲得足夠營收，因此電信業者正將目光轉向企業市場。除了強化基礎設施建置以支援AI需求外，也積極投入開發垂直產業AI服務，在協助企業數位轉型升級的同時，開拓新的營收來源。

