美股收盤》中東戰火推升油價！道瓊跌近300點 台積電ADR漲逾2％

〔即時新聞／綜合報導〕投資人繼續關注美伊戰爭的進展和油價，週三美國股市互有漲跌，道瓊工業指數下跌289.24點、0.61%，標普500指數小跌0.08%，那斯達克指數上漲 0.08%，費城半導體指數上漲0.63%，台積電ADR上漲7.47美元、2.15%，收在354.56美元。

綜合外媒報導，週二美軍在荷姆茲海峽附近擊沉數艘伊朗船隻，其中包括16艘布雷艦。英國海事貿易行動部門週三也表示，伊朗海岸附近的3艘貨船遭到砲彈攻擊，其中一艘當時在海峽內。

國際能源總署週三宣布將釋放4億桶石油，這是有史以​​來最大規模的石油儲備釋放，以應對戰爭造成的供應中斷，不過油價仍上漲。紐約商品交易所西德州中級原油4月結算價上漲4.6%，收報每桶87.25美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上揚4.8%，收在每桶91.98美元。

伊朗軍方嗆聲，世界應該為原油價格達到每桶200美元做好準備，這將是目前價格的兩倍多，此舉加劇市場對通膨的擔憂。

個股方面，甲骨文股價週三表現亮眼，上漲逾9%，此前這家軟體供應商公布的第三財季獲利和營收均超出分析師預期。輝達上漲0.68%，微軟跌0.22%，亞馬遜跌0.78%，蘋果跌0.01%，特斯拉上漲2.15%，Meta上漲0.12%，Alphabet漲0.49%。

道瓊工業指數下跌289.24點或0.61%，收在47417.27點。

那斯達克指數上漲19.03點或0.08%，收在22716.14點。

S&P 500 指數下跌5.68點或0.08%，收在6775.80點。

費城半導體指數上漲49.45點或0.63%，收在7914.57點。

