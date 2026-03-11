國際能源總署要求緊急釋出4億桶儲油 日德奧力挺配合

IEA要求緊急釋出4億桶原油。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕負責協調經濟合作暨發展組織（OECD）國家聯合釋出戰略石油儲備的國際能源總署（IEA），已建議32個成員國釋出4億桶原油，這是它1974年成立以來，規模最大的釋油建議，德國、奧地利與日本表示將配合釋出戰備儲油。

與此同時，法財政部長勒斯鳩（Roland Lescure）指出，七國集團（G7）元首11日也將討論釋油問題。G7 9日的財長會議已表明，原則支持採取「積極措施」，包括釋出戰略石油儲備，但並未透露釋油規模。

日本首相高市早苗11日說，「日本將率先緩和國際能源市場供需，最快本月16日釋出戰略儲備」。她補充，考量日本對中東石油的依賴程度，「我們遭受劇烈衝擊，我們計畫動用日本的戰略石油儲備」。

德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）指出，在IEA做出釋放4億桶原油的要求後，德國將配合釋出其部份儲油，約4500萬桶，第一批釋油還須幾天時間，「德國支持IEA最重要的互助團結原則」。

奧地利經濟部長哈特曼斯托夫（Wolfgang Hattmannsdorfer）說，奧地利正釋出部份緊急石油儲備，並擴大國家戰略天然氣儲備。

IEA的釋油建議將超過2022年IEA成員國在俄國入侵烏克蘭後，向市場共釋出的1.827億桶原油規模。

儘管今年初全球石油市場供應過剩，但中東戰火已徹底顛覆該局面，荷姆茲海峽實際上已遭封鎖，在正常情況下，全球20%海運石油取道水道出口。

隨著波灣地區的儲油空間逐漸殆盡，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國與伊拉克等主要產油國已加劇減產，全球石油產量已削減約6％，阿聯最大煉油廠10日也因無人機攻擊而暫停營運。

IEA執行長比羅爾（Fatih Birol）指出，成員國目前持有12.4億桶公共儲備，外加6億桶強制性商業庫存。粗略計算，這大約相當於波灣地區124天的斷供量。

隨著交易員在石油供應干擾加劇，以及富國釋出戰備儲油之間進行權衡，油價再度經歷波動劇烈的一天，布蘭特原油每桶漲破90美元，西德州中級原油上漲3.2％報86.1美元。

