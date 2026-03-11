美國2月CPI微增 分析師：3月數字會因美伊戰爭變可怕

美國2月CPI較1月略增，主要因為市場預期中東將爆發戰爭，進而推高石油價格，導致美國汽油成本上揚，但隨2月底美伊戰爭開打，汽油和公用事業成本將飆升，預計3月CPI恐進一步攀高。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國2月消費者物價指數（CPI）較1月略增，主要因為市場預期中東將爆發戰爭，進而推高石油價格，導致美國汽油成本上揚；但隨2月底美伊戰爭開打，汽油和公用事業成本將飆升，預計3月CPI恐進一步攀高。美股11日開盤漲跌互見。

美國勞工統計局表示，2月CPI月增0.3%，大於1月的增幅0.2%，年增2.4%，與1月持平。扣除波動較大的能源和食品，2月核心CPI月增0.2%，低於1月的0.3%，年增2.5%，也與1月持平。儘管2月CPI小漲，但市場預期美國聯準會（Fed）在3月18日的政策會議後將維持利率不變。

美銀經濟學家朱諾（Stephen Juneau）表示：「也許比2月CPI數據更重要的是通膨正在上升的危險空間。持續進行的美伊戰爭從2月底迄今已導致油價上漲18%，儘管我們假定這場衝突將是短暫的，但若衝突時間拉長，可能導致油價持續上漲，將對未來幾個月的整體通膨、核心通膨和通膨預期構成上行壓力。」

Fed偏好的通膨指標─12月個人消費支出指數（PCE）年增2.9%，不僅高於市場預期，也遠高於Fed設定的2%通膨目標，市場預期1月PCE年增率也將維持在2.9%。1月PCE將於13日公布。

與此同時，在美國1月非農就業人口意外減少9.2萬人後，凸顯就業市場也出現不穩，這將使Fed利率決策更為艱難，因決策人士得同時面對伊朗戰爭引發的高油價和通膨，以及疲弱的就業市場。

Principal資產管理公司首席全球策略師沙赫（Seema Shah ）表示：「今天的CPI報告在某種程度上已經成為歷史遺跡，近幾週油價上漲了約30美元，並有可能突破3位數，投資人更加關注伊朗戰爭將如何影響未來幾個月的通膨。」

