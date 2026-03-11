車主真命苦！福特6年來幾乎所有車型都曾被召回 「僅1款」例外但卻停產了

美媒報導，過去幾年，福特汽車一直深陷困境，從2020年到2026年間，其產品線中的幾乎所有車型都曾遭到了召回，只有一款例外，即是Ford GT。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾年，美國福特汽車一直深陷困境，從2020年到2026年間，其產品線中的幾乎所有車型都曾遭到了召回，只有一款例外，即是Ford GT，該款車的中置引擎雙座跑車沒有受到其他車型所面臨的問題困擾，包括擋風玻璃、懸吊和倒車影像等問題。

不過，Ford GT這款車型於2022年後停產。雖然第二代福特GT基本上避免了召回，但兩代車型都存在一些問題。第一代車型有潛在的安全氣囊故障，而第二代車型則可能有液壓系統缺陷。

美國福斯新聞報導，六年間，福特旗下16款車型（涵蓋SUV和跨界車、卡車和皮卡、高性能轎車和商用貨車）受到影響，總計數千萬輛。

2025年，福特創下單一汽車製造商一年內召回次數最多的紀錄，召回次數超過150次，幾乎是通用汽車在2014年創下的77次紀錄的兩倍。

福特旗下七款SUV和跨界車型：Escape、Bronco Sport、Bronco、Explorer、Expedition、Mustang Mach-E和Edge，每款都至少有過一次召回。問題包括倒車影像反轉或空白、燃油噴射器破裂導致起火風險、軟體故障可能導致煞車失靈，以及電子門鎖故障可能導致車門鎖死或人員被困。

福特旗下五款主要卡車和皮卡車型：Maverick、Ranger、F-150、F-150 Lightning 和 Super Duty都受到影響。最常見的問題是電氣故障，可能導致拖車在牽引過程中煞車燈、方向燈或煞車功能失效，增加碰撞風險。

福特已基本淘汰了傳統轎車，僅剩Mustang一款乘用車。自2020年起生產的Mustang雙門轎跑車和敞篷車都曾出現過一些問題，包括倒車影像故障。

