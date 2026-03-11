健喬去年營收獲利創新高 EPS1.66元 積極策略併購

健喬去年營收獲利創新高。圖為健喬董事長林智暉。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕健喬信元（4114）公告去年財報，受惠於核心產品線成長及國際策略聯盟奏效，去年合併營收61.9億元，年成長約12%，稅後淨利8.2億元，年成長20%，營收與獲利雙雙創下歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.66元。

健喬表示，主要成長動能來自核心產品線持續擴展，其中，心血管與代謝產品群年成長35%，癌症用藥產品年成長30%。此外，呼吸道產品「愛克痰」推出新劑型與新口味後，市場需求持續升溫，帶動銷售表現穩健提升。

健喬目前的全球銷售網絡已觸及17個國家，涵蓋中國、東協八國、南非、蒙古、葉門，以及中南美洲、加拿大與澳洲等市場，2025年海外銷售佔比從前一年的14.2%成長到15.3%，主要成長動能來自亞太區域，香港、澳門和新加坡營收都創新高，顯見近年積極在香港、澳門、新加坡、菲律賓等地建立營業據點，已開始顯現績效，2025年更揮軍在韓國成立子公司，作為拓展東北亞市場的重要據點。

健喬表示，未來將持續深化亞太市場布局，並透過國際合作與產品授權模式，加速全球創新療法導入亞洲市場，不僅在台灣，更要帶動區域市場競爭力與快速成長。

健喬董事長林智暉表示，健喬未來五年的目標，是從台灣製藥企業成長為亞洲具影響力的製藥集團，在2030年營收挑戰300億元。為推動此一長期發展目標，公司已啟動轉型升級計畫，預計投入超過新台幣200億元，重點布局海外市場拓展、創新藥授權引進、國際藥證取得以及策略購併。以「自身成長、策略聯盟與持續購併」為三大動能，在「產品、通路、研發、工廠與組織」等五大面向持續提升企業價值與國際競爭力。

