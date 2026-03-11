裕日車拚季季成長 KICKS SAKURA 特仕車最低59.9萬元起

裕日車（2227）今年啟動Re-shaping品牌啟動計劃，為滿足汽車首購族群對安全感、C/P值、便利性與高質感的多元需求，今天推出KICKS和SENTRA SAKURA特仕車，入手價60萬元有找。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今年拼逐季成長，啟動Re-shaping品牌啟動計劃，為滿足汽車首購族群對安全感、C/P值、便利性與高質感的多元需求，今天推出KICKS和SENTRA SAKURA特仕車，入手價60萬元有找。

裕日車表示，瞄準首購族，本次提供全新車規、車色，以及超值優惠價格，同步升級質感舒適配備及個性外觀套件：KICKS SAKURA 推出全新「初綻版」車規，3月最低限時優惠價59.9萬元起。

SENTRA SAKURA「初綻版」超值價68.5萬元起，兩款車型「盛綻版」與「極綻版」車規新增鉑耀灰車色，並分別升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材及雙前座通風座椅，SENTRA SAKURA「極綻版」再搭載全車運動化跑格套件，展現魅力動感跑格。

都會跨界休旅車KICKS SAKURA具備TNCAP最高五星安全認證，並搭載同級唯一PFCW 超視距車輛追撞警示系統，KICKS SAKURA推出全新「初綻版」車規，本月入主可享5萬元購車金優惠，最低限時價59.9萬元起，讓首購與小資族群能夠輕鬆入主。

「盛綻版」新增升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材，營造優雅舒適的車室乘坐質感；「極綻版」再升級配置雙前座通風座椅，採用吸風式循環並附三段式風量調節，提升整體駕乘感受，享受NISSAN致力於細節進化，提供舒適自在的駕馭體驗，使消費者安心前行。

SENTRA SAKURA主打省油、安全、顏值三大特點，車體結構採用最高1470Mpa超高剛性鋼材，更搭載 NISSAN ProPILOT 智行安全系統，達成LEVEL 2等級主動安全輔助。SENTRA SAKURA 「初綻版」超值價68.5萬元起。

「盛綻版」升級TAKUMI匠人皮革座椅裱材；「極綻版」再進階同級唯一雙前座通風座椅，外觀搭載運動化跑格空力套件；「盛綻版」及「極綻版」更推出全新「鉑耀灰」車色，自信綻放自由風采。

