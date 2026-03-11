保瑞去年EPS23.9元 擬配息10元

保瑞去年EPS23.9元，每股擬配息10元。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（11）日公告2025年全年財報，去年營收190.14億元、年增9.11%，不過受到停業部門每股淨損11.24元影響，EPS為23.9元，年減24.22%；董事會通過每股配發現金股利10元。

保瑞表示，2025年最亮眼的成績單來自CDMO（委託開發暨製造服務）業務；全年CDMO含內部訂單營收達106.4億元，年增幅高達53.8%，外部訂單營收75億元，年成長亦達19.53%。第四季CDMO營收占公司總營收比重攀升至45.78%，全年占比則達39.43%，顯示CDMO業務正逐步成為集團最重要的獲利引擎。全年共開發與製造25億劑藥品，規模效應持續放大。

保瑞董事長盛保熙表示，公司今年已與國際藥廠GSK完成續約，雙方夥伴關係將邁向十年里程碑，充分彰顯保瑞在供應鏈可靠度與品質把關上的市場公信力。此外，2025年全年新簽訂單達4.82億美元（約新台幣153億元），其中高達89%為商業化階段訂單，另有16個產品處於研發階段，為加拿大及馬里蘭針劑廠2026年起的營收成長提供清晰能見度。截至最新統計，CDMO未來12個月在手訂單為2.64億美元，即便歷經一季訂單消化與第四季工作天數較少等因素影響，訂單能見度仍屬充分。

全球銷售業務方面，2026年保瑞計畫上市至少7項學名藥新產品，包含近期核准用於乾眼症的Cyclosporine，以及一項治療低鈉血症的授權引進產品；此外，若保盛藥業取得默克Mavenclad成份Cladribine學名藥核准，Upsher-Smith作為獨家經銷商將有機會在美國市場準備上市，為營收挹注動能。

