《AI基本法》上路！數發部推雙軸策略

《人工智慧基本法》於今年1月正式公布施行，數發部主要負責建立AI治理的共通原則與風險框架，並提供相關技術指引。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著人工智慧技術快速發展，各國政府也加快建立相關監管制度，台灣在《人工智慧（AI）基本法》於今年1月正式公布施行後，AI治理政策也進入逐步推動階段。

數位發展部數位策略司司長蔡壽洤今（11）日表示，《人工智慧基本法》成為台灣AI治理的重要基礎框架，該法以原則與制度架構為主，而非直接制定具體細節規範，未來將由各部會依據這套原則回頭檢視並調整各自主管的法規制度。

請繼續往下閱讀...

在分工上，數發部主要負責建立AI治理的共通原則與風險框架，並提供相關技術指引。例如經濟部若在管理無人機產業時涉及AI應用風險，就可依據這些治理原則與風險指引，檢討現行法規是否需要調整。

《人工智慧基本法》同時提出AI研發與應用應遵循的「七大原則」，作為治理核心，包括資安與安全、公平與不歧視、人類自主、問責、永續發展與福祉、透明與可解釋，以及隱私保護與資料治理等面向，目的是在推動AI發展的同時，兼顧社會安全與公共利益。

目前在制度分工上，《人工智慧基本法》由國科會主責，而數發部則負責多項技術與制度面的工作，包括AI風險分類框架、AI系統評估與驗證工具、資料治理，以及兒少、人權與性別影響評估等機制。

蔡壽洤指出，政府其實已有既有制度在運作，因此未來不會因為AI而重新建立整套制度，而是透過既有機制進行調整。例如人權影響評估由行政院人權處統籌，性別議題由性別平等相關機制負責，兒少保護則由衛福部主管；數位發展部則從AI技術面提供協助，例如建立評估工具、技術指引與相關機制，並與各主管機關合作。

在政策推動上，數發部將採取「雙軸併進」策略。首先是在AI風險分類框架方面，透過跨部會協作優先與民生相關部會討論，協助建立應用風險識別與管理方法。目前已與金管會、勞動部、衛福部與教育部展開交流，未來也將持續與其他部會對接。

另一方面則是聚焦關鍵議題，優先處理「對社會影響大、現行法制尚未明確規範，且具有實際推動可能性」的議題。目前已鎖定AI生成影像標示與網路爬蟲等問題，未來將與相關利害關係人展開政策溝通。

蔡壽洤表示，從數發部的角度來看，現階段仍希望在制度初期先建立一條「大家可以遵循的路」，也就是透過規範、指引與社會共識，讓各界清楚知道哪些行為是可行的、哪些則不適合，而不是一開始就全面訴諸強制處罰。

他表示，目前政府在AI風險分類框架與相關影響評估機制方面，已召開六場諮詢會議，希望透過產官學界討論逐步建立社會共識。未來在相關治理措施正式公布或發布指引之前，也將持續與社會各界溝通，作為政策制定的重要參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法