劉美賢掀「現象級奧運紅利」！50年神曲Spotify串流暴衝1292％再奪冠

劉美賢搭配一曲動感十足的〈MacArthur Park〉華麗奪金，沒想到讓這首誕生近半世紀的經典歌曲再度爆紅。（美聯社、截自Spotify）

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年米蘭冬奧不僅誕生了冰上傳奇，更在音樂界掀起一場「跨時空」旋風。美國花式滑冰名將劉美賢（Alysa Liu）以一曲動感十足的〈MacArthur Park〉華麗奪金，沒想到這場完美的演出竟讓這首誕生近半世紀的經典歌曲再度爆紅。

根據全球音樂串流巨頭Spotify數據顯示，在劉美賢奪金後的24小時內，這首由「迪斯可女王」唐娜桑瑪（Donna Summer）演唱的作品，全球串流量瞬間噴發、暴增高達1292%。這股突如其來的熱潮，不僅讓這首1978年的經典老歌重返各大社群平台搜尋熱搜榜，更證明了奧運金牌強大的文化渲染力。

唐娜桑瑪被譽為「迪斯可女王」，是1970年代最具代表性的舞曲歌手之一。她曾在1979年創下同一年擁有三首《告示牌》（Billboard）冠軍單曲的紀錄。即使在2012年辭世後，她的音樂仍不斷被重新發現與改編，持續影響流行文化。

隨著近期串流量爆發，〈MacArthur Park〉再度受到矚目，並在發行48年後於2026年重新奪下《告示牌》舞曲榜冠軍，為這首誕生近半世紀的作品再添新的排行榜紀錄，也顯示大型國際賽事對音樂傳播的強大帶動力，一首跨越世代的經典歌曲，仍能透過新的文化事件重新回到全球聽眾的視野。

