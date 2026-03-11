宏致去年稅後淨利創14年新高 每股大賺4.35元

宏致今年營運重心鎖定主要雲端服務客戶，其中亞馬遜仍為最大出貨對象，Meta也是重要客戶之一。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接解決方案供應商宏致 （3605） 今天公布2025年財報，全年稅後淨利6.61億元，每股盈餘4.35元，兩項獲利指標數字皆創下2011年以來新高點， 管理層看好在AI業務高速成長帶動下，公司今年營業額目標年增2成，其中AI相關業績貢獻占比，可望由去年的約1成拉升至4成水準。

宏致2025年營收108.59億元、年增11%，毛利率26%、年增2.2個百分點，營益率5.5%、年增2.6個百分點，歸屬母公司業主淨利6.61億元、年增92.17%，每股盈餘4.35元、年增73.3%。針對去年盈餘，擬配發現金股利1.68元，配息率38.62%，以今日收盤價60.4元計算，殖利率約2.78%。

宏致去年第四季營收27.07億元，季增1.65%、年增1%，毛利率26.7%，季增0.5個百分點、年增1.8個百分點，營益率5.1%，季減0.17個百分點、年增0.8個百分點，歸屬母公司業主淨利1.34億元，季減40.17%、年減7.27%，每股盈餘0.84元，季減42.85%、年減18.44%。

宏致指出，今年AI相關主力出貨項目為AOC（主動式光纖纜線）與AEC（主動式電纜），兩項產品皆先前已完成送樣，按部就班獲得客戶認證並進入出貨階段。預計下游將從6月起開始拉貨，效益可望自第二季起逐步顯現，並於下半年進一步放大。隨著AI需求延續，全年營運動能可望呈現逐季升溫態勢。

從客戶結構來看，宏致今年營運重心鎖定主要雲端服務客戶，其中亞馬遜（AWS）仍為最大出貨對象，Meta也是重要客戶之一。管理層現階段致力於優先集中資源，目標順利交付主要客戶的訂單，在既有專案保持出貨暢旺的過程中，進一步推動其他業務布局。

