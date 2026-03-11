寶佳戰術挪移！二度申讓華票萬張持股 為併購中工備銀彈？

寶佳集團自2016年起開始投資華票，短短半年就取得2位數股權，逼得大股東王道銀行加碼投資華票因應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕華票（2820）大股東寶佳資產管理在今年1月公開申報轉讓3萬張華票持股後，今（11）日再度申報轉讓1萬張，值此寶佳大舉加碼老牌工程龍頭中工（2515）股權之際，格外引發關注。根據證交所資料顯示，寶佳年初申讓3萬張持股，最終僅賣出2523張、並未執行完畢，但寶佳2月以來再度對中工發動奇襲，此時二度申讓華票持股，打破長年「只進不出」的投資策略，「補充銀彈」意味濃厚。

寶佳集團自2016年起開始投資華票，短短半年就取得2位數股權，逼得大股東王道銀行（2897）加碼投資華票因應，目前僅就華票前10大股東名單中，寶佳集團持股合計達23.16%。年初公開申讓華票持股時，大股東「寶佳資產管理」的持股數為22萬8,147張，經過第1次的轉讓，僅減少2523張。今日再申讓1萬張持股，執行期間自115年3月14至115年4月13日止，將採一般交易方式申讓，若以華票今日收盤價17.1元估算，此次申讓市值約1.71億元。



不過，即使二度申讓華票持股順利執行，屆時大股東寶佳資產管理持股數也僅降至21萬5,624張，寶佳仍有和築投資、佳元投資等股東持股，第2大股東的地位難以撼動，而華票第1大股東為王道銀行，持股比率為28.36%。

