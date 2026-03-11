全球最昂貴護照是「這國」、比台灣貴超過7倍 前4名排行出爐

世界上最昂貴的護照是澳洲護照，其公民需要支付422澳元（約台幣9500元）才能獲得證件。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲護照是世界上最昂貴的護照，其公民需要支付422澳元（302美元，約台幣9500元）才能獲得國際旅行的證件，價格在2026年1月上漲後生效。墨西哥護照價格排名第二，為255美元（約台幣8000元），緊接著是美國護照208美元（台幣6500元）和紐西蘭護照153美元（台幣4800元）。

相較於台灣護照規費為每本新臺幣1300元；但未滿14歲者因護照效期縮減，每本收費新臺幣900元。澳洲護照費為台灣的7倍多。

英國網站Compare the Market使用來自政府管道和亨利護照指數（Henley Passport Index）的最新2026年定價數據，根據護照的成本和全球旅行能力進行分析和排名。

根據亨利護照指數3月11日更新的數據，澳洲護照是全球第七強大的護照，可免簽證前往182個目的地。

新加坡護照在全球護照實力排名中位居榜首，可免簽前往193個目的地，而申請費相對較低，約55美元（約台幣1750元）。

在全球範圍內，護照的價值總體上正在下降。Compare the Market 的調查發現，在所研究的25個國家中，有17個發現，在所研究的25個國家中，有17個國家自2025年以來，護照持有者無需簽證即可前往的國家數量有所下降。

