康舒去年成功轉虧為盈 金寶每股賺1.05元

康舒去年稅後淨利1.53 億元，每股盈餘0.56 元，成功轉虧為盈。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠康舒（6282）今天公布2025全年財報，稅後淨利1.53 億元，每股盈餘（EPS）0.56 元，成功轉虧為盈，關係企業金寶（2312）同步通過去年財報，全年稅後淨利15.71億元，每股盈餘1.05元。

康舒去年營收317.27億元、年增0.1%，毛利率25.75%、年增2.47個百分點，營益率2.25%、年增2.64個百分點，歸屬母公司業主淨利1.53 億元、年增1.82億元，每股盈餘 0.18 元，優於2024年的每股淨損0.04元。針對去年盈餘，預計配發資本公積每股0.8元。

金寶去年營收1634.99 億元、年減0.5%，毛利率6.32%、年增0.07個百分點，營益率2.44%、年減0.21個百分點，歸屬母公司業主淨利15.71億元、年減4.8%，每股盈餘1.05 元、年減5.7%。針對去年盈餘，擬配發現金股利0.6元，配息率57.1%，以今日收盤價24元計算，殖利率約2.5%。

康舒董事長暨金寶董事長許介立表示，集團近年持續推動策略轉型與技術升級，目前的營運成果展現相關布局的初步成效。隨著AI算力需求快速擴張，資料中心電力架構正進入新一輪世代轉換，康舒已布局高功率電源與系統整合能力，並持續深耕相關技術與產品開發，逐步強化在AI資料中心電力架構市場中的關鍵角色。

在產品與技術發展方面，康舒近期推出1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案，整合100kW Power Shelf與備援電池模組（BBU Shelf），並支援 ±400V與800V HVDC輸出架構。相較傳統50V直流供電系統，HVDC架構可有效降低轉換損耗、提升能源效率並簡化散熱設計，為下一世代高功率密度AI資料中心提供更具效率與可靠性的電力解決方案。

展望未來，康舒預計將持續深化AI資料中心電力解決方案，結合金寶與全球製造資源與策略夥伴合作，推動高壓直流電源系統與高功率電源產品的規模化應用，進一步強化在AI資料中心基礎設施市場的競爭優勢。

