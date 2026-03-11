6旬退休夫妻帶著790萬搬到鄉下養老 1年後崩潰逃回都市揭噩夢

日媒以真實案例揭示，鄉下房價雖低，但地方特有的人際關係與生活規則，往往成為退休族的心理負擔。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多銀髮族為了遠離都市喧囂、享受悠閒老後生活，選擇移居鄉下。日本一對6旬夫妻退休後搬到鄉下，計畫過著夢寐以求的悠閒生活，然而，卻因忽視鄉下的人際關係、社區規矩，生活完全崩潰。兩人最終忍無可忍，只能放棄夢想退休生活，搬回都市。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，從東京一家中型製造業退休後，65歲的憧太（化名）和62歲的妻子希美（化名）實現了他們長久以來的夢想，以退休金及存款約4000萬日圓（約新台幣792萬元）實現夢寐以求的鄉下生活。他們曾說「我想在自然環境優美的地方過著悠閒的生活，即使只是照料我們的菜園也好。」

請繼續往下閱讀...

夫妻倆原本計畫在自然環境豐富、物價低廉的地區安度晚年，每月僅靠22萬日圓（約新台幣4.4萬元）年金即可維持生活。他們在網路找到低價獨棟房，認為房租與生活費都可大幅降低。然而，他們搬家後不久，樂觀的心態就破滅了。

夫妻二人發現鄉下生活遠比想像複雜。憧太說「我們在都市公寓生活久了，沒想到每個週末都要參加割草、神社清掃和社區巡邏等活動，根本沒有休息時間。」更糟的是，當憧太因腰痛缺席活動時，鄰居態度逐漸冷淡，甚至連招呼都不打，最後還限制他使用垃圾場。

希美拚命想融入當地社區，但她的心理健康逐漸惡化。最終，她崩潰痛哭「我受夠了……我不能再待在這種地方了。」夫妻二人雖極力融入社區，但壓力日益沉重，最終忍無可忍。憧太深感後悔，當初只關注了鄉村豐富的自然資源和低廉的房價，卻忽略了鄉村特有的人際關係。最終，一年多後，這對夫妻決定放棄購買的房子，搬回東京租的公寓。

專家指出，鄉下房價雖低，但地方特有的人際關係與生活規則，往往成為數字無法呈現的心理負擔。建議有意移居者，應先透過試住等方式深入了解當地生活環境，才能避免重蹈住地夫妻覆轍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法