王道銀擬配現金股利0.52元 現金殖利率逾5％

王道銀今（11）日召開董事會，通過2025年度盈餘分配案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）今（11）日召開董事會，通過2025年度合併財報，2025年歸屬於母公司業主淨利18.31億元、EPS0.61。董事會同步通過2025年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利0.52元，為2017年掛牌上市以來的新高，現金股利配發率高達85%；以今日收盤價9.76元估算，現金殖利率約5.33%。

除了普通股配發創掛牌新高，董事會也同步通過乙種特別股盈餘分配案，每股將配發現金股利0.54元；王道銀將於今年6月12日召開股東常會，將進行董事改選。

請繼續往下閱讀...

王道銀2025年的獲利表現衰退，此次現金股利的配發來源，王道銀表示，主要由當期稅後淨利與期初未分配盈餘，加計其他綜合損益的債券未實現評價回升所致前期提列特別盈餘公積迴轉，因而使此次現金股利的配發金額得以提升。王道銀行自2020年以來，已連續6年配發股利，且配發金額逐年成長，今年將配發的0.52元更高於去年0.5元。王道銀表示，將致力於提升經營績效、並給予投資人穩健成長的股利報酬，近年來現金股利金額逐年穩步提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法