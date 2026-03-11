中東戰火延燒 財部提醒公股銀行留意海外曝險

財政部今舉行公股金融事業例行業務會議，提醒公股銀行留意海外曝險情形。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今天舉行公股金融事業例行業務會議，面對中東戰火延燒，財政部提醒公股銀行留意海外曝險情形，包括遵循授信5P原則（貸款人、資金用途、還款來源、債權確保、借款戶展望），以及做好貸後管理等。

今天會議由財政部長莊翠雲主持，公股銀行董事長、總經理等人與會。財政部官員表示，今天會中再度提醒公股銀對租賃融資公司放款務必管控授信風險，包括到期減量、調整利率等；對於推動國家融資保證機制，請公股銀盡量協助綠能產業取得貸款；財政部也要求公股行庫推動節能措施，例如由能源技術服務業（ESCO）評估可進行深度節能的面向，以及尋找設置太陽能光電的場域等。

另，由於新青安貸款將於今年7月底屆期，財政部先前已請金融機構提供意見，目前正在進行檢討及研擬作業，也在會中提醒公股銀留意排撥速度，不要讓申貸民眾等太久。

財政部並強調，近期國際局勢變化較大，請公股銀行留意包括中東地區在內的海外曝險情形，遵循授信5P原則及做好貸後管理。此外，由於公股銀行發生疑似員工涉詐、挪用公款等事件，財政部重申內稽內控重要性，要求行庫執行無預警稽核措施。

