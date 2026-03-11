竣邦-KY去年獲利創新高 每股大賺5.23元

竣邦-KY去年稅後淨利1.52億元，每股大賺5.23元，創下歷年最高獲利紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕運動戶外機能性布料設計方案供應商竣邦-KY（4442）去年稅後淨利1.52億元，每股大賺5.23元，創下歷年最高獲利紀錄，管理層今天表示，展望2026年第一季，公司維持審慎樂觀看法，全球多家知名品牌客戶持續加大投入新品開發與機能升級工作，並提前展開備貨規劃，有助於帶動機能性布料需求擴增。

竣邦-KY去年營收16.7億元、年增29.6%，毛利率28%、年增1.9個百分點，營益率11.08%、年增3.92個百分點，稅後淨利1.52億元、年增72.2% ，每股盈餘（EPS）5.23元、年增63.9%，針對去年盈餘，管理層擬定配發現金股利3.5元，配發率66.9%，以今日收盤價60.9元計算，殖利率約5.74%。

請繼續往下閱讀...

竣邦-KY今年2月營收1.60億元，月增42.3％、年增77.4％，今年前兩個月營收累計為2.72億元、年增18%，兩項數字分別創下同期新高，主要是受惠運動、戶外領域大客戶訂單持續增量，加上1月部分遞延訂單已於2月完成認列，推升單月營運顯著成長。

關於今年，竣邦-KY看好運動休閒（Athleisure）趨勢持續深化，推動機能布料應用場景由專業運動延伸至日常穿搭與多元戶外活動，有利進一步擴大市場商機。公司將持續發揮核心競爭優勢，深化多元領域品牌客戶、拓展長銷核心系列專案、提升高端與中高端市場滲透率，並同步推進東南亞供應鏈整合與自有染整產能建置，以強化交期彈性與品質穩定度，有信心未來營運保持良好成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法