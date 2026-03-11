受惠AI 中科2025年營業額再破兆元

受惠AI產業，中科2025年營業額再破兆元。（中科管理局提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 AI已成為超強產業，中科管理局表示，中科園區2025年營業額達1.13兆元，較2024年成長9.29%，為歷年次高。2025年貿易總額逾1.39兆元，為歷年最高，較2024年成長12.91%。

此外，中科園區的就業人數已達61901人再創新高，較2024年底增加6239人，成長逾11.2%。

中科管理局表示，就園區主要產業分析，積體電路營業額成長11.47%；光電產業面板因市場需求轉弱及價格下滑，致營業額微幅衰退6.78%；精密機械產業因半導體擴廠布局先進製程，帶動設備需求增加，營業額成長2.18%。

電腦及周邊產業受惠指紋識別模組需求增加，營業額成長22.79%；生技產業因新藥需求增長及行銷策略優化，營業額大幅揚升34.52%。

此外，中科持續招商，2025年引進高科技廠商20家，包含精密機械6家、園區事業5家、生物技術4家、其他科學事業2家、積體電路2家及電腦周邊1家；投資總金額43.35億元，再加計增資案1073.75億元，合計投增資總額達1117.1億元。

中科表示，截至2025年底，已引進246家國內外高科技廠商（包含42家外商），計畫投資額逾2.51兆元。引進亮點廠商包括：和大芯科技股份有限公司、智勝科技股份有限公司、久祐實業股份有限公司、釸達精密股份有限公司等。

