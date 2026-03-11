豆府連續兩年每股賺15元 擬配發現金股利13.5元

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）今天公布2025年全年合併營收為40.72億元，年增11.58%，稅後淨利為4.01億元，每股盈餘為15.04元，連續兩年每股盈餘超過15元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖餐飲集團豆府（2752）今天公布2025年全年合併營收為40.72億元，年增11.58%，稅後淨利為4.01億元，每股盈餘為15.04元，連續兩年每股盈餘超過15元。

董事會決議每股配發13.5元現金股利，年度盈餘分配率達到9成。

請繼續往下閱讀...

豆府表示，去年穩健且持續的拓展門店，新開幕了11家門店，讓集團的總門店數來到99家，主要品牌如「涓豆腐」、「北村豆腐家」、「韓姜熙的小廚房」，全台店數在2025年底，分別達到27家、27家及20家。

展望2026年，豆府餐飲集團除目標年度新增門店數有雙數位成長，讓集團總門店數達到百家以上外，搭配豆府旗下包含韓、日、泰、越、台等各類型特色餐點，來建構起豆府「亞洲風味專家」的長期發展藍圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法