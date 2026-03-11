伊朗喊新增打擊目標！輝達、Google、微軟等6大美企被點名

伊朗伊斯蘭革命衛隊官媒點名，Google、微軟、輝達等6家美國科技巨頭為「合法打擊新目標」。（資料照，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中東戰火進入第12天，在美國聯合以色列對伊朗發動軍事行動後，戰火蔓延至整個中東地區，在中東開展業務的科技公司紛紛緊急應對，如輝達、亞馬遜先前暫時關閉杜拜辦事處。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）官媒點名，暗示Google、微軟、輝達等6家美國科技巨頭為「合法打擊新目標」。

《半島電視台》（Al Jazeera）指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊附屬的塔斯尼姆通訊社，於今（11日）公佈了一份清單，列出多家與以色列有關聯的美國大型公司辦公室及基礎設施，這些公司的技術已被用於軍事用途，並將其稱為「伊朗的新目標」。

該聲明中指出「隨著地區戰爭範圍擴展至基礎設施戰，伊朗的合法打擊目標範圍也隨之擴大。」

名單上的公司包括Google、微軟Microsoft、Palantir、IBM、輝達NVIDIA以及甲骨文Oracle，所列出的辦公室和雲端服務基礎設施位於多個以色列城市，以及部分海灣國家。

