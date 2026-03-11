每次都買過頭？揭開超市背後「讓你多花錢」的5個隱藏手法

美國財經媒體報導，超市讓你不知不覺花冤枉錢的5種隱密手段。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經新聞網站報導，超市早已不只是買食物的地方，而是個經過精密設計的環境，目的是影響你的心理，讓你花更多錢。從拿起購物車的那一刻，到最後站在收銀台前的幾秒鐘，零售商都在運用各種策略，確保你買的東西比原本計畫的更多。了解這些「看不見的誘導」，才是守住預算的第一步。以下是超市目前最常見、讓你不知不覺多花錢的5個隱藏手法。

1.超大購物車的心理陷阱：你有沒有發現購物車似乎一年比一年大？其實這不是巧合。零售商知道，當購物車看起來空蕩蕩時，會讓人產生一種「還不夠」的心理感受，進而不自覺想把它填滿，導致衝動購物。

研究顯示，使用較大的購物車時，消費者購買的商品數量往往會明顯增加。如果你只打算買幾樣東西，建議改拿手提購物籃。因為籃子的重量會自然限制你能買多少。

2.高利潤商品放在視線高度：最貴的商品通常不會放在最上層或最下層，而是剛好在你眼睛的高度。這個位置被稱為「黃金貨架」，品牌甚至需要付費才能占據。

如果想找到更划算的商品，你其實要往上或往下看。許多大包裝商品或超市自有品牌通常被放在最底層。對有小孩的家庭來說要特別注意，很多含糖穀片或彩色零食會放在較低的位置，剛好是坐在購物車裡的小孩視線高度。

3.必需品被放在店內最深處：牛奶、雞蛋和麵包幾乎總是放在超市最裡面，其實也是刻意安排。這樣顧客必須穿過更多走道才能拿到基本商品。

每經過一個走道或促銷架，就多一次衝動購物的機會。等你走到最後面的冷藏區時，購物車裡往往已經多了好幾樣原本不打算買的東西。

4.看似優惠的「多件折扣」：你一定看過像「10件10美元」或「3件12美元」這類標語。這類促銷其實是為了讓消費者產生「囤貨心理」，即使單價和買一件其實差不多。更糟的是，這些優惠可能讓你買超過自己實際能消耗的量，最後在過期前根本吃不完。

因此購物時應該注意貨架標籤上小字標示的「單位價格」，例如每盎司或每磅的價格。這樣才能真正比較商品是否真的比較便宜。

5.結帳區的最後陷阱：最後一個陷阱就是結帳區。當你排隊等待時，周圍會擺滿糖果、雜誌和冷飲等小商品。這些商品之所以放在這裡，是因為此時你的「決策疲勞」已經累積。當你花了30分鐘挑選穀片和蔬果後，意志力早已下降，更容易順手拿一條2美元的巧克力，即使你原本根本沒打算買。

