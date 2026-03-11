AI伺服器散熱佔比提升 邁科獲利創新高

邁科2025年每股稅後盈餘（EPS）4.94元。圖正中央者為董事長趙元山、右為總經理林俊宏、左為副總陳建亨。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱模組廠邁科科技（6831）今日公告2025年財報，其中稅後淨利3.01億元、年增達183.82%、每股稅後盈餘（EPS）4.94元，獲利創下歷史新高水準，並擬配現金股利每股3元。

邁科說明，去年營運大幅提升主因來自AI伺服器散熱產品大幅成長，毛利相對高的AI產品又佔營收比重逾60%所致。邁科今年2月營收則為2.26億元，月減28.12%、年增43.88%，前2月累計營收則為5.4億元、年增59.2%。

研調指出，北美五大CSP（雲端服務供應商）含Google、AWS、Meta、Microsoft及Oracle，2026年資本支出總額年增幅高達40%，今年全球伺服器出貨量年增12.8%，其中AI伺服器出貨估年增28%以上，顯示AI動能仍強勁，供應鏈受惠題材明確。

展望今年，邁科指出，成長動能仍以AI伺服器相關產品為主，尤其ASIC AI伺服器帶來的拉貨效益最為顯著。市場指出，邁科主要CSP大客戶採用的產品結構以ASIC AI伺服器為大宗，帶動公司2026年AI相關營收占比可望突破7成。

邁科也說，除既有高階氣冷散熱產品穩健放量外，液冷散熱產品亦預計於今年下半年開始出貨，液冷產品今年營收占比可望達2成，成長幅度可觀，有助產品組合優化、推升整體毛利率，進一步帶動全年獲利維持倍數成長態勢。

在產能布局方面，邁科今年資本支出較去年增加接近1倍，主要投入越南新廠建置。新廠定位以供應CSP大客戶需求為核心，後續仍保有擴產空間，可望提升供應鏈彈性與交付能力，強化接單承載度。

