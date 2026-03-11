藍天去年每股賺2.05元 首季營運力拚雙位數成長

藍天攜手全球通路商與供應鏈夥伴，預期首季筆電出貨可望價量齊揚，單季營運力拚雙位數增長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕藍天（2362）今天通過去年財報，全年稅後淨利11.92億元，每股盈餘（EPS ）2.05元，針對市場預期全球筆電市場持續面臨記憶體短缺、金屬原物料成本上升影響，壓縮品牌利潤空間並降低定價彈性，導致消費需求將趨於保守，藍天攜手全球通路商與供應鏈夥伴，預期2026年在換機潮與AI PC市場帶動之下，預期首季筆電出貨可望價量齊揚，單季營運力拚雙位數增長。

藍天2025全年營收204億元、年減23.3%，毛利率22%、年增2.2個百分點，營益率8%、與去年約略持平，稅後淨利11.9億元、年減32.7%，每股盈餘2.05元、年減32.1%。針對去年盈餘，董事會擬配發現金股利2元，配發率97.56%，以今日收盤價38.4元計算，殖利率約5.2%。

藍天指出，2025年第四季全球筆電市場受美國關稅政策影響，關鍵零組件成本上揚帶動市場價格戰衝擊國際市場，整體市場需求放緩。集團筆電事業面對市場變動，以保邊際貢獻利潤率為接單策略，拉高藍海機種出貨占比，第四季出貨量30萬台，藍海機種占比達62%，較前一季增加7個百分點。

綜觀全年，全球筆電市場上半年受限於RTX50系列顯卡上市時間延緩與關稅因素，下半年則因關鍵零件記憶體漲價的影響，整體出貨量增長幅度未如預期。藍天筆電事業透過優化產品組合積極布局高端市場，全年出貨139萬台、營收174億元，較2024年減少50萬台，但團隊仍憑藉優異的產品創新力，在日本、德國市場實現年增逾25%的增長，也帶動全年藍海機種占比提升至62%、年增5個百分點。

藍天認為，公司在日本、歐洲市場的雙位數增長，證明藍海市場仍具相當深耕成長機會。集團的筆電營運策略著重品質、數量並進，更加偏向產品力的價值導入，希望永續深耕高利基市場。旗下全新V7系列產品已能支援超微（AMD）與英特爾（Intel）雙平台架構，設計上更輕薄、電池容量更大與尺寸更多，以提升產品競爭力。同時，第二季也將發表觸控功能筆電，積極布局AI PC市場。

關於中國收租事業，根據藍天觀察，當地去年總體經濟內需疲弱，但仍然穩中有進，全年GDP年增5%，社會消費品零售總額年增3.7%。旗下百腦匯全年客流量年增4%，假日客流量年增13%，透過整合線下體驗與促銷聯動，有效帶動商場人氣與消費活躍度。今年進一步深化與AI相關品牌合作，同步推出多項新品，並深耕線下體驗，打造更多元的購物場景，鞏固科技專業商場及3C體驗平台的市場領導地位。

關於轉投資30%的群光廣場百貨，在中國零售業面臨挑戰的背景下，去年第四季擺脫前三季營運低谷，單季營收季增66%，稅後淨利轉虧為盈，全年稅後淨利貢獻藍天6100萬元。展望未來，群光廣場百貨2025年順利將西安店招租成功後，將盡全力推動武漢、成都店百貨業績及獲利的提升。

