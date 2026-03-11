慶豐富去年每股賺1.64元 擬配息1.2元

窗簾大廠慶豐富（9935）今天公布2025年全年合併營收達49.42億元，年減8.47％，稅後淨利2.9億元，每股盈餘1.64元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕窗簾大廠慶豐富（9935）今天公布2025年全年合併營收達49.42億元，年減8.47％，稅後淨利2.9億元，每股盈餘1.64元。

今日董事會亦決議，2025年每股擬配發1.2元現金股利，配息創歷史次高，配息率為73.17％，依3月11日收盤價19元計算，現金殖利率為6.32％。

慶豐富表示，2025年整體營運表現受家紡事業主要客戶持續進行庫存調整影響，致使全年營收與獲利較去年同期呈現減少，惟受惠集團核心窗簾事業於「全渠道」通路客戶拓展策略逐步發酵，帶動營運效率持續精進，使2025年整體獲利仍創近5年同期次高水準。

慶豐富表示，窗簾事業仍為集團近年營運成長的重要支柱，2025年整體窗簾事業營收以美元計年增2.3％（台幣計則年減0.66%），佔整體營收比重較2024年的80％提升至86％。

展望2026年第一季，慶豐富持審慎樂觀看法，將持續深化多元渠道、多元產品與多元市場之核心布局，並推動窗簾產品朝高附加價值、智能化與客製化方向升級，隨著線上電商通路滲透率持續提升、專業市場需求逐步放量，可望為未來營運帶來向上的成長動能。

