幣託攜手Gogolook 強化高齡族群防詐

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣加密貨幣交易所幣託BitoPro今日宣布，為強化虛擬貨幣防詐，攜手Gogolook旗下數位防詐App Whoscall，共同啟動「虛擬貨幣防詐行動」。透過「防護、識讀、查證、回報」防詐四部曲，建構平台資安加上通訊識別的雙層保護網，期盼民眾能透過幾個簡單的步驟進行查證，及早阻斷詐騙接觸路徑。

根據幣託內部防詐數據顯示，50歲以上族群的平均財損金額高出20至40歲族群約1.5倍；且多數案件發生於通訊軟體，往往涉及退休金或長期積蓄，一旦受騙即造成重大的財務衝擊。

此外，熟齡族群最常落入結合情感互動與投資誘導的「複合型詐騙」，詐騙集團透過長期建立信任關係，引導用戶至假平台或假專家投資騙局。即便受害者具備高學歷背景，仍可能因過度信任「熟人」而降低警覺、未進一步查證，導致單一事件財損金額偏高。

面對詐騙結構性升級，幣託始終將防詐列為平台核心任務。幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示，隨著虛擬資產逐步成為主流資產配置的一環，防詐不僅是個人風險管理，更是平台與產業共同承擔的責任。幣託除了落實可疑交易監控、嚴謹的會員註冊審查、提供防護工具之外，更由客服團隊主動關懷高風險用戶，並串聯警政單位與金融機構建立聯防體系。

然而，詐騙往往發生於溝通接觸初期，若未能及時辨識，極易延伸至資產轉移階段。因此，幣託攜手Whoscall將防禦陣線由平台端延伸至通訊源頭，並呼籲更多產業夥伴加入防詐行列，強化保護網。

幣託說明，「防詐四部曲」為核心，引導用戶主動築起日常防線。首先是「防護」與「識讀」，善用 BitoPro 安全設定，包含通行密鑰（Passkey）、雙重驗證（2FA）與防釣魚碼提升帳號強度，搭配 Whoscall 「個資外洩檢查」，定期檢查自身資安風險，並定期閱讀 Whoscall 防詐快訊了解最新案例手法，將風險辨識內化為生活習慣。

在「查證」與「回報」層面，用戶接獲疑似假官方訊息時，可透過幣託「官方管道驗證頁」或 Whoscall「一鍵查」即時辨識電話、網址或透過截圖上傳了解內容真偽，並利用「社群詐騙回報站」通報案例，防止更多人受害。

三月適逢幣託成立12週年，平台同步推出防詐任務活動。用戶於BitoPro活動頁完成防詐檢查與測驗等指定任務，可獲得限量《Whoscall進階版 - 基本方案》，享有「自動更新號碼資料庫」、「自動封鎖騷擾號碼」、「智慧簡訊管家」，以及「即時來電辨識Plus（iOS限定）」功能。

此外，Whoscall每月一檔的「防詐隨堂考」將於三月下旬推出虛擬貨幣防詐主題，凡完成測驗即有機會獲得新台幣等值6000元比特幣獎勵。

針對50歲以上用戶，凡完成指定任務，將免抽獎直接贈送《Whoscall進階版》半年的免費兌換代碼，由內而外落實數位資產安全守護。

