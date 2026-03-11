FedEx擴建桃機轉運中心 蕭美琴︰對台灣投下信賴的一票

副總統蕭美琴出席聯邦快遞全新擴建「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她表示，這是聯邦快遞在台灣最大的投資規模，更是對台灣投下信賴的一票。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、朱沛雄／綜合報導〕副總統蕭美琴今天出席聯邦快遞全新擴建「桃園國際機場轉運中心」啟用典禮，她在致詞表示，聯邦快遞自1990年起，在台灣深耕及持續擴大營運，尤其，此次在桃園航空貨運園區的投資，是在台灣以來最大的投資規模，顯示聯邦快遞不僅看見台灣的潛力，更是對台灣投下信賴的一票。

蕭副總統表示，今天見證聯邦快遞轉運中心的啟用，台灣跟世界的接軌又往前一大步；台、美已簽署對等貿易協定（ART），兩國經貿交流持續擴大，尤其台灣扮演全球科技產業的關鍵樞紐，此次聯邦快遞擴大在台營運，期待台灣與全球的鏈結能夠更深入、也更有效能。未來隨著台美經貿與科技合作深化，政府將持續完善基礎建設，打造更具競爭力的投資環境，歡迎更多國際企業以台灣作為重要佈局據點。

蕭副總統指出，聯邦快遞隨國際科技趨勢導入先進自動化分揀系統，提升處理效率，對分秒必爭的產業競爭幫助很大。除追求效率，據說也追求減碳，在設備設施規劃上充分融合永續發展理念，全面採用電動化機具，希望在2040年能實施全球業務碳中和的營運目標，這是個很了不起的企圖。

她強調，當時在聯邦快遞美國最大營運中心，從深夜到清早，於停機坪上目睹壯觀的飛機起降營運，希望未來台美貿易持續擴大，尤其台灣扮演全球關鍵產業發展科技樞紐的地位，有聯邦快遞擴大在台營運，未來，我們就不需要再面對如此緊急，還要派駐美代表處理物流，她開玩笑說，差一點還要自己去開堆高機的狀態。

蕭副總統回憶說，她於2021年擔任駐美代表時，當時，全球遭逢COVID-19疫情，台灣急需美國捐贈莫德納疫苗，華航前往美國指定機場載運疫苗，該機場平常沒有華航班機，相關物流程序繁複，她當時在機場看到很多的聯邦快遞的飛機，就覺得如果有聯邦快遞幫忙，那該有多好。此外，台灣已取得美國「232條款」最惠國待遇以及台美對等貿易協定最佳方案，台、美間的經貿與科技合作將「強上加強」，政府的責任是做好基礎建設，相信未來不會再重演COVID-19疫情時的物流危機。

聯邦快遞強調，在桃園國際機場的自由貿易港區貨運園區擴建現有轉運中心，面積擴增1倍，總面積達1萬9,000平方公尺，貨物落地後直達1樓進口通關區，並採用全台最先進自動化分揀系統，每小時可處理9,000件包裹，進口效率提升2.5倍，出口效率提高1.2倍。

對此，聯邦快遞台灣總經理蘇智民表示，新轉運中心的啟用是聯邦快遞在台灣的重要里程碑。透過提升網絡能力、整體分揀量能及營運效率，我們將更強而有力地支援台灣關鍵出口產業，並加深台灣與全球市場的連結。我們承諾將持續與客戶及合作夥伴緊密合作，提供可靠、優質且更具永續性的物流解決方案，為台灣的貿易與經濟發展貢獻心力。

