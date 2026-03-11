亞光數位相機、車用鏡頭正向 菲律賓再擴產

亞光今日舉辦法說會。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠數位相機需求持續提升，光學大廠亞光（3019）去年營運表現不俗，董事長賴以仁今日指出，今年仍將以數位相機動能最強，今年出貨動能續強，運動相機出貨受記憶體缺貨干擾、略有波動，不過第三季後有望逐步恢復，至於車用市場需求今年則強勁回溫，美系客戶成長最快，甚至需過年加班生產，以支應需求。

亞光2025年稅後淨利18.43億元，每股稅後盈餘6.6元，獲利表現創2007年來高點，並擬配現金股利每股4.6元，配發率約7成。亞光今日說明，去年以光學元件佔營收比重48%最高，數位相機佔比20%，其餘為光學零組件、瞄準器雷射測距儀產品。

除數位相機、車用等產品線外，亞光近年也持續耕耘MetaLens等應用，賴以仁指出，MetaLens與矽光子都是使用半導體奈米壓印技術製造，亞光持續推進研發進度，以期切入AI眼鏡、臉部辨識及CPO（共同封裝光學）等新興市場；而人形機器人產品則仍在樣品與試產階段，亞光提供鏡頭模組，預期今年下半年至明年量產。

在產能佈局方面，賴以仁說明，去年亞光投入11億元在土地與光電設備，今年預計再投10.5億元，主要用在菲律賓奈米壓印設備、光學設備與無塵室，目前亞光的菲律賓產能主要生產瞄準器，未來則將增加光學產品產能，以利用菲律賓的人力成本優勢；且因美國關稅變動，於菲律賓生產相對過往有優勢。

