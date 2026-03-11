金興精密去年每股賺1.73元 將配發現金股利1.5元

精密（7732）公布114年度營收為10.92億元，較113年度10.85億元微幅成長，稅後淨利為1.12億元，年減32.53%；每股盈餘1.73元，低於前一年度的2.77元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用散熱AM廠商金興精密（7732）公布114年度營收為10.92億元，較113年度10.85億元微幅成長。惟受匯率因素影響，毛利率由32%下降至29%；稅後淨利為1.12億元，年減32.53%；每股盈餘1.73元，低於前一年度的2.77元。

金興精密董事會也決議配發每股1.5元現金股利，總配發率達85％以上，現金殖利率為4%。

金興精密表示，受美元匯率走弱影響，金興仍展現業務韌性營收維持微幅成長；同時泰銖升值推升生產成本，顯著壓縮毛利空間，去年亦認列匯兌損失，進一步影響整體獲利表現。

展望未來，在產品應用拓展方面，金興精密正積極運用無刷馬達技術優勢，除新增車用馬達產品應用外，公司將持續推動新產品開發，積極布局商業無人機馬達（UAV）及輕型自動導引車（AGV）等新興應用市場。

同時，公司亦將持續深化國際市場布局，除深耕北美市場外，並拓展新通路與多元產品線，以提升整體競爭力與長期成長動能。

公司將秉持「精心力行、專研創新」的核心理念，持續深化全球AM市場布局，穩健推動營運發展，並致力於提升營收與獲利表現。

