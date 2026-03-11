中東戰火變能源戰！油價劇震牽動全球 美伊陷「誰撐得久」消耗戰

中東戰火導致荷姆茲海峽原油運輸受阻，推升全球燃料價格，讓美國民眾也面臨極大的油價壓力。圖為美國加州民眾10日在加油站加油。（彭博）

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著美國與伊朗戰火持續蔓延，全球市場正面臨比戰場更大的衝擊。國際油價在衝突中曾一度逼近每桶120美元大關，近日雖回落至83美元左右，但劇烈震盪顯示這場戰爭的關鍵已不再侷限於單純的軍事打擊，而是演變成一場牽動全球的能源消耗戰，考驗交戰雙方誰能承受經濟痛楚更久。

根據《美聯社》分析報導，這場中東大戰的複雜局勢最終可簡化為「誰能撐得最久」的問題。對美國而言，持續作戰的弱點在於全球經濟受創；而對伊朗來說，其手中最致命的武器並非彈道飛彈，而是衝擊全球能源供應鏈與市場信心的能力。

伊朗長期警告若遭受攻擊，將報復整個中東的石油基礎設施。如今德黑蘭當局透過無人機與飛彈兌現威脅，導致戰略要地荷姆茲海峽的航運大幅停擺。這條狹窄水道掌握著全球20%的石油與天然氣貿易，以及高達30%的肥料出口量，運輸中斷直接引發全球市場恐慌。

這波能源戰的衝擊已迅速擴散至周邊產油國。卡達被迫暫停部分天然氣生產，巴林也宣告其石油營運無法履行合約義務。其他如沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）等主要生產商同樣受到波及，嚴重干擾亞洲市場的能源供應。受此影響，國際油價週一曾逼近2022年以來最高的120美元，目前雖已回穩至每桶83美元上下，但已迫使高度依賴中東能源的國家面臨極大壓力。

比拚底氣 經濟壓力恐成戰爭變數

《美聯社》分析指出，這場消耗戰正在考驗雙方的極限。對伊朗統治階層而言，勝利的定義是不計國家代價確保政權存續。然而，能源市場的劇烈波動與隨之而來的通膨壓力，也對華府構成嚴峻挑戰。

報導分析認為，若美國國內經濟開始因油價震盪而顯露衰退跡象，這股經濟壓力可能成為影響戰爭走向的變數，讓能源市場成為決定戰局何時落幕的真正主戰場。

