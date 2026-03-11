攸泰2月業績年月雙減 中長期營運審慎樂觀

攸泰表示，公司持續深化主要市場經營，並推動產品與應用多元發展，中長期營運前景審慎樂觀。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）受到2月工作日數減少及客戶調整出貨影響，單月營收1.37億元，月減42%、年減25%，今年前2個月營收累計為3.74億元、年減6%。管理層今天表示，公司結合台灣、歐洲與美國多據點的供應鏈與在地化服務布局，持續深化主要市場經營，並推動產品與應用多元發展，中長期營運前景審慎樂觀。

攸泰從產品結構觀察，2月海事市場受部分專案出貨時程遞延影響，占比呈現下滑趨勢。相較之下，衛星通訊應用市場業務年增與月增幅度顯著，占比明顯提升，成為本次成長動能來源之一；智慧移動市場業務表現則大致持穩。美國子公司亦逐步開始發揮效益，為公司整體業務帶來新動能。整體而言，非海事業務比重提升，營收結構持續朝多元化方向發展。

攸泰指出，就銷售區域來看，歐洲與美洲市場因海事相關專案出貨時程調整，年減幅較為明顯，占比同步下滑；亞洲地區則受惠於專案出貨增加，營收大幅成長，占比明顯提升；其他地區亦呈現顯著年增表現。累計前二月觀察，亞洲及其他地區比重較去年同期提升，區域結構由過往集中於歐洲與美洲，逐步轉向更為分散且多元的市場布局，有助於降低單一市場波動對整體營運的影響，並強化長期發展動能。

攸泰強調，集團目標持續深耕航海通訊與衛星應用領域，並透過旗下子公司睿剛電訊（RuggON）拓展強固型行動運算解決方案，積極布局物流、工業與公共安全等垂直應用市場。睿剛電訊將參與德國嵌入式國際大展，展示多項任務關鍵型（mission-critical）強固解決方案，聚焦物流車隊管理、檢測與安全監控，以及港口與海事營運等應用場景。透過強固型行動裝置與穩定連線能力，協助產業在高機動或嚴苛環境下維持穩定運行，並支援任務關鍵應用中的即時資料傳輸與持續運作需求。

