大魯閣去年每股賺6.03元 擬配發2元現金股利

〔記者楊雅民／台北報導〕大魯閣（1432）董事會通過去年營收達13.38億元，稅後淨利6.51億元，每股盈餘6.03元，創歷史新高，並順利由虧轉盈。

董事會也通過114年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利2元，以今天收盤價17.3元計算，現金殖利率達11.56%。

大魯閣表示，去年獲利大增主要是12月以10億元將所持有的台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司，帶動全年獲利達6.5148億元。

大魯閣指出，受惠於美國市場持續布局、國內場館數位轉型以及資產處分策略推動，整體營運體質持續優化，營運表現穩健成長。

去年為大魯閣海外市場發展的重要里程碑，已在美國成功開出3家分別位於德州休士頓凱蒂（Katy）、亞利桑那州鳳凰城梅薩（Mesa）、鳳凰城錢德勒（Chandler）的棒球主題運動娛樂中心（TAROKO Batting Center）。

今年除了美國將至少增加德州聖安東尼奧（San Antonio）以及德州奧斯丁（Austin）兩家店，也將進軍日本市場，透過併購，承接既有的訓練型棒壘球打擊場，改造升級為結合運動兼具休閒娛樂多元功能的場館，提高展店的效率。

第一階段已規劃洽談日本關東地區的兩家棒壘球打擊場，預計於今年第3季可以改掛上大魯閣的招牌開始營運，添加營運成長動能。

在商場事業出售後，未來將專注於核心業務—國內及海外的運動休閒事業的經營，持續強化經營韌性，打造更具競爭力的成長動能。

