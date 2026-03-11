賣1度水虧損3元 台水董事長：水價檢討沒時間表

台水董事長李嘉榮（中）表示，目前水價調整檢討沒有時間表。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕水價已31年未調漲，水價無法反映成本，加上去年電費費率調漲，也給台水財務添加負擔。被問及水價調漲可能性，台水董事長李嘉榮表示，近期又有伊朗戰事的短期因素要考量對民生影響，目前水價調整檢討沒有時間表。

台水公司2025年決算虧損約49.74 億元，虧損因素包括電價調漲增加營運成本。台水總經理李丁來指出，台水每賣1度水就虧約3.01元，今年估計虧損約69億元。

台水董事長李嘉榮表示，水價無法合理反映成本，但中央也有給予台水資金挹注，儘管有財務壓力，台水還是會戮力執行降漏工作。

至於水價是否有調漲計劃，李嘉榮表示，台水已呈交給經濟部水價檢討報告，內部有在討論，但是目前水價調整仍沒有時間表，尤其近期又有伊朗戰事的短期因素，需從長研議。

台水總經理李丁來補充，電費、折舊、利息、機修費都是支出成本，台水也力行資產活化，增加水費外的收入，例如台水與淨水設備業者推出特殊用水的嚴選水質產品，預計今年4、5月上路，首年屬於試辦性質，收入可增加500萬元，未來收入效益期可擴大。

