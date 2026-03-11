Z世代信心崩！習近平「中國夢」正萎縮 外媒1文曝全球恐被拖下水

外媒指，對Z世代而言，「中國夢」正在萎縮。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟表面維持5%成長，但年輕世代的信心卻正在崩塌。外媒報導，中國房市下跌、青年失業率攀升，讓許多千禧世代與Z世代開始降低消費、遠離奢侈品，甚至選擇「躺平」生活。當曾被視為全球消費引擎的中國年輕人開始收緊錢包，不只中國經濟面臨考驗，全球市場也可能被捲入這場信心危機。

《商業內幕》報導，從帳面上來看，2025年對中國經濟是強勁的一年。北京公布的數據顯示，這個全球第二大經濟體達成了5%的GDP成長目標；出口表現穩定，工業產出也保持韌性。然而，在光鮮的數據背後，情況並沒有那麼平靜。中國仍面臨「房地產危機」以及「與美國的貿易衝突」。除此之外，還有一個可能更難解決的問題，就是「如何讓年輕人重新相信未來」。

報導指，對中國Z世代而言，「中國夢」正在萎縮。許多中國的千禧世代與Z世代，從消費到職涯抱負都在「降級」。邁向穩定中產生活的階梯似乎正在消失，而隨著房市崩跌，長期財務穩定的承諾也逐漸瓦解。中國夢是習近平自2012年就任中共中央總書記以來，提出的治國口號之一。

消費研究公司Young China Group的創辦人Zak Dychtwald表示「即使中國沒有真正進入衰退，這一代年輕人卻已經體驗到很多衰退的症狀，尤其是在失業與就業不足方面。」目前中國青年失業率約為17%。而這個數字還沒有反映另一個現象，許多大學畢業生不得不從事原本沒預料會做的工作。例如，一名博士畢業生在社群媒體上分享自己開始送外賣，引發廣泛討論；同時，一家燃氣公司也宣布招募研究生與博士生擔任抄表員。

報導指，當中國在2022年底解除疫情限制時，許多經濟學家預期會出現一波「報復性消費」，大量被壓抑的儲蓄理論上會刺激中國經濟，並帶動全球市場，但這樣的繁榮並沒有真正到來。消費降溫在年輕族群中特別明顯，過去熱愛奢侈品的中國年輕人，現在逐漸遠離Louis Vuitton和Gucci等品牌，轉而購買黃金豆、盲盒公仔或情緒療癒玩具。目前中國消費者占全球奢侈品銷售約五分之一，遠低於過去高峰時期的三分之一。

過去近50年來，「中國夢」與「美國夢」並沒有太大不同，努力讀書、找到穩定工作、買房、晉升中產階級。其中最重要的一環就是房地產。在中國，買房不只是投資，也是成年、結婚與社會地位的象徵。

但自2022年中以來，中國新房價格幾乎每個月都在下跌。自2021年第三季高點以來，全國房價已經下跌約20%。房地產長期佔中國GDP高達三分之一，遠高於美國不到五分之一的比例。如今泡沫破裂，使許多年輕人的安全感受到動搖。

如果想了解中國年輕人對經濟的真實感受，只需看看社群媒體。近年出現許多帶有消極情緒的網路文化，例如「躺平」、「擺爛」以及極端節省挑戰。但如今，一些人不只是拒絕過勞，而是完全退出競爭。

中國消費疲弱已不再只是中國自己的問題。多年來，全球企業與政策制定者都認為，中國消費者尤其是城市年輕族群，將成為全球最強勁的需求來源之一，帶動奢侈品、旅遊與商品市場。

但如果這台消費引擎持續熄火，影響將擴散到世界各地。亞太經濟公司CEO Rajiv Biswas表示「如果中國經濟成長率從2025年的5%放緩，將成為全球GDP與出口成長的重要風險。」

中國目前的成長模式仍依賴出口與工業生產，而家庭消費則相對疲弱。這意味著全球企業原本期待的巨大市場需求，可能無法如預期出現。如果年輕人仍然因為就業不穩、房產縮水與資源稀缺心態而保持謹慎，那麼再多政策刺激也難以迅速改變行為。因為經濟復甦依賴消費，而消費的起點是信心。

