通用控台廠汽車零件侵權案 行政院經貿辦：個案調查

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國國際貿易委員會今天宣布，已對自台灣與中國進口的汽車零件發起337條款調查。這項行動源自底特律汽車製造商通用汽車（GM）提出的專利侵權申訴。行政院經貿辦表示，本案僅係個案調查，我政府一向將智慧財產權保護視為國家競爭力的核心，並長期致力於完善相關法規與執行機制，以建構公平競爭環境。本案不會影響台美之間的協定。

美國國際貿易委員會（USITC）在這次調查中列出20家答辯人，包括中國汽車照明產品製造商江蘇尚通汽車配件公司，以及台灣主要零件製造商，例如維輪實業股份有限公司（AP Auto Parts Industrial Ltd）與耿鼎企業股份有限公司（Gordon Auto Body Parts Co Ltd）。此外，位於密西根州、伊利諾州、加州與田納西州的9家美國汽車零件經銷商也被列為答辯人。通用汽車尋求禁止涉嫌侵犯專利的汽車零件進口，這項禁令若通過，可能衝擊本案涉及的製造商與經銷商。

對此，行政院經貿辦表示，本案係由通用汽車（GM）就來自美國本土、我國及中國等20家汽車零組件廠商，依據「1930年關稅法」第337條款，向美國國際貿易委員會（USITC）提出申訴的設計專利侵權調查案，是美國企業尋求保護其智慧財產權的法律途徑之一。

經貿辦指出，337條款調查案是由USITC負責，針對企業個案進行調查，會在啟動調查後的45天內決定完成本案調查的日期。在此之前，USITC可依控訴方之申請採取臨時性救濟措施，暫時暫停貨品輸入及銷售。

