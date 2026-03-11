外資回頭！新台幣一度勁揚1.36角 最高見31.692元

新台幣一度勁揚1.36角，最高見31.692元。

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早延續昨日反彈氣勢，大盤指數狂飆逾1300點，在外資回頭下，新台幣兌美元匯率也同步走升，不過尾盤升幅收斂，最後收在31.755元、升值7.3分，匯價連2紅，成交量縮至21.465億美元。

儘管美伊戰事尚未停歇，不過美國總統川普一句對伊朗戰事很快結束造成全球股匯劇烈波動，台股連兩日反彈已完全收復黑色星期一的跌幅，大盤指數今日上漲1342.32點，收在34114.19點，三大法人同步買超，合計買超517.8億元。其中，外資回頭買超371.81億元。

外資熱錢在午後進一步匯入，推升新台幣匯價一度重返31.6元價位，最高升抵31.692元、勁揚1.36角，升幅在亞幣中居冠。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.33％，主要亞幣除台幣升值0.23%、人民幣升值0.07%，韓元、日圓與新幣皆走貶，其中，日圓重貶0.58%、韓元貶值0.37%、新幣下跌0.11%。

匯銀人士指出，新台幣匯價走升主要受到台股大漲，外資熱錢流入帶動，目前市場仍持續關注中東戰事發展以及油價走勢，此外，美國今晚將公布消費者物價指數（CPI），雖然尚無法反映美伊戰事衝擊，但仍是市場高度關注的關鍵數據，只要通膨數據未出現意外飆升，金融市場短線應不至於再出現劇烈波動。

展望後市，匯銀人士認為，短線新台幣走勢仍將受外資動向與國際局勢影響。若台股維持反彈格局、外資持續回流，新台幣不排除有機會朝31.5元附近靠攏；但若中東情勢再度升溫、推升油價並帶動美元轉強，新台幣升勢恐將受限，匯價短期仍可能在31.5至32元區間震盪整理。

