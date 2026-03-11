台灣經濟自由度表現亮眼 2026全球排名第5名

《2026經濟自由度指數》發布，在184個經濟體中，臺灣今年平均總分79.8分，全球排名第5名，亞洲地區排名第2名。（國發會提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國智庫傳統基金會3月10日發布《2026經濟自由度指數》（2026 Index of Economic Freedom），在184個經濟體中，臺灣今年平均總分79.8分，較2025年79.7分略增0.1分，全球排名第5名，亞洲地區排名第2名。

國發會表示，《2026經濟自由度指數》的報告中，前5名依序為新加坡、瑞士、愛爾蘭、澳洲、臺灣。 其他主要國家名次分別為荷蘭第10名、加拿大第14名、韓國第19名、美國第22名、英國第29名、日本第30名及中國第154名。

國發會進一步分析，在全球成長最快的大型已開發經濟體中，美國是過去一年經濟自由度提升幅度最大的國家，得分為72.8分，較去年上升2.6分，排名第22名。不過就總體觀之，全球經濟自由度仍然「較不自由（Mostly Unfree）」，僅59. 9分，因許多經濟體財政狀況持續惡化，不斷攀升的財政赤字及公共債務，進一步削弱其整體生產力，導致經濟疲軟。另外，各經濟體在透明度、效率、開放性與政府效能等政策領域仍面臨許多長期的結構性挑戰。

今年臺灣12項評比指標中，有6項指標列為「自由」 （100-80分） 等級，依序為：「司法效能」、「健全財政」、「政府支出」、「貿易自由」、「財產權」及「貨幣自由」。其中「財產權」、「廉能政府」、「健全財政」及「貨幣自由」指標得分亦較去年進步。此外，臺灣有4項指標全球排名前20名，依序為：「貿易自由」、「勞動自由」、「司法效能」及「貨幣自由」；其中，「勞動自由」排名由第17升至第13，進步最多。

國發會說明，2024至2025年臺灣推動多項法制改革，例如：修正「中小企業發展條例」，協助改善經商環境，促進中小企業升級轉型；修正「電子簽章法施行細則」，進一步推動電子簽章在臺灣的普及與應用；修正「國籍法施行細則」，放寬高級專業人才申請歸化居留年限；修正「電業法」，放寬綠電交易限制並新增特定電力供應業類別；推出數位游牧簽證 （digital nomad visas） ，使臺灣成為數位游牧人才基地；修正「產業創新條例」租稅優惠條文，鼓勵企業導入人工智慧、節能減碳及獎勵投資新創等。上述改革均展現政府致力改善我國經濟自由度的努力。

展望未來，全球預期仍受AI發展情勢、美國關稅政策、中國產能過剩及地緣政治與氣候風險等因素影響，但國發會認為，多變時局所帶來的不確定性與挑戰，正是推動臺灣數位轉型與永續發展的的關鍵時刻。

國發會指出，在公私部門均加速導入智慧化發展下，預期AI將成為全球科技與生產力競逐的主要核心，政府除了引領產業升級轉型，也將持續協助企業前瞻規劃與策略布局，並聚焦於強化企業數位能力及創造長期價值，以累積競爭優勢，驅動具韌性且可持續的成長動能。

