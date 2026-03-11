AI、半導體領軍 南科營業額再創新高

南科2025年的營運表現再創新高。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受惠於全球人工智慧（AI）浪潮，以及半導體先進製程的強勁需求，南部科學園區2025年營運表現再創新高，營業額達2.97兆元，持續衝向3兆元大關，也較2024年成長34.26%，交出漂亮的成績單。

南科管理局長鄭秀絨表示，即使面對國際貿易環境挑戰，園區仍維持穩健成長動能，鞏固在全球高科技供應鏈的核心地位，並展現產業結構的高度韌性。

2025年積體電路產業因高效能運算（HPC）與AI應用需求持續暢旺，3奈米、5奈米先進製程供不應求，營業額達2兆5991.74億元，較2024年成長38.30%。

而光電產業在關稅政策拉貨效應，以及不斷電系統銷售升高的加持下，營業額達1974.97億元，較2024年成長6.70%。

電腦及其周邊產業受惠雲端產業發展，通用伺服器與AI伺服器需求持續強勁，營業額達549.18億元，較2024年成長29.84 %。

精密機械產業受惠全球半導體與AI應用的熱絡需求，帶動精密設備、自動化系統、精密元組件營收全面成長，營業額808.32億元，較2024年成長30.11%。

生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達142.01億元，較2024年成長4.77%。

至於進出口的表現，也同樣強勁，出口額達8701.54億元，年增20.16%，主要受惠於AI應用相關產品的出口暢旺；進口額達6418.08億元，年增122.64%，主要是園區大廠擴廠帶動設備、原物料，以及先進技術進口需求成長。

南科2025年就業人數達9萬8513人，較2024年增加5682人，新引進20家廠商，投資額322.33億元，新投資廠商涵蓋積體電路、精密機械、電腦及周邊、光電及生物技術等產業。

國科會於5月19日攜手屏東縣政府，以及半導體供應鏈廠商舉辦「屏科矽世代，鏈動大南方」啟動典禮，共同推動半導體供應鏈正式進駐屏東園區。

南科除了嘉義到屏東新設、擴建園區各項工程如期如質進行之外，「沙崙生態科學園區籌設計畫」也在12月30日奉行政院核定，積極推動打造綠色永續的生態科學園區。

為擴大園區草鴞保育版圖，去年11月起委託高雄市野鳥學會辦理專業監測與棲地營造，將5處保育樣區擴增為8處，涵蓋高雄（路竹）園區7處綠地（46公頃），以及橋頭園區泥火山公園（13.9公頃）。

透過設置猛禽棲架、架設自動相機與錄音設備長期監測，並依逐步營造草鴞適棲的白茅草地環境，以提升棲地品質，營造區域生態廊道。

受惠於人工智慧、半導體先進製程，南科2025年的營運再創新高。（南科管理局提供）

在淨零永續方面，聯華電子去年12月落成的「循環經濟資源創生中心」，為南科首座以循環經濟為核心的廢棄物資源化研發基地，每年可將約1.5萬公噸廢棄物轉化為再生產品，除使台灣整體廢棄物減量比例達1/3外，也創造約1億元的綠色經濟產值。

台南園區再生水供應量由每天4.92萬噸，提高到8.1萬噸，佔台南園區用水量30%，增加供水穩定性，太陽光電累計設置115.69MW，並完成建置41MW儲能設備增加供電韌性。

鄭秀絨說，展望2026年，南科將秉持「以綠色數位雙軸轉型 打造生態科學園區」目標，進行新設擴建園區的實質規劃，優化投資環境，落實AI產業化、產業AI化，並採跨機關合作保育，營造友善包容環境，同時與地方合作整合生活機能，以便捷宜居優質生活園區，吸引人才進駐，藉此帶動地方經濟發展。

園區也逐步提高綠色能源使用比例並深化資源循環經濟，務實推動2050淨零轉型目標，實現環境永續、確保能源自主，打造人工智慧島，提升產業國際競爭力。

