波動性超越金銀、原油！美銀：韓股是「教科書級泡沫」案例

韓國4日股市重挫12.06％，盤中觸發熔斷機制。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕《Marketwatch》10日報導，美國銀行（BofA）股票策略師指出，韓國股市上週的暴跌暴漲是「教科書級泡沫」（textbook bubble）的經典案例。

美銀分析師指出，韓國綜合股價指數（Kospi）在4日重挫12%後，5日強勁反彈10%，該極端波動的程度與亞洲金融危機、網路泡沫以及2008年全球金融海嘯的狀況如出一轍。

在美國上市的iShares MSCI南韓ETF今年以來已漲38%，但從其2月高點下跌了13%。

美國銀行的「泡沫風險指標」（bubble risk indicator），以0至1的數據呈現資產收益、波動性、動能與脆弱度的衡量結果，1代表極端泡沫的價格走勢。

美銀策略師指出，Kospi的泡沫風險指標已達極端程度，在選擇權市場也呈現泡沫狀況。

他們說，韓國散戶在這波歷史性上漲行情的參與角色，包括透過槓桿與反向ETF的操作，只有更加印證上週Kospi呈現的「教科書級泡沫」。

美銀分析師在週一油價劇烈波動前進行的泡沫狀況分析顯示，在主要資產中，Kospi的泡沫動態最極端，其泡沫化程度甚至超越波動性極大的黃金、白銀、布蘭特原油與彭博大宗商品指數。

