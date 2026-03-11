科技檢漏快狠準 台水8年808億元拚減至9.77％

台水自2025年起展開第二期管線降漏工程，目標在2032年降低漏水率至9.77%。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台水近年來持續辦理汰換老舊管線工程，也導入AI科技檢測迅速抓出漏水熱區，台水自2025年起展開第二期管線降漏工程，8年內投入808億元，目標在2032年降低漏水率至9.77%，達成先進國家水準。

台水自2013年至2024年（共12年）執行第一期降低漏水率計劃，回顧2012年漏水率還有19.55%，到了計劃結束年降水率已降至11.99%，減少7.56個百分點。

台水公司副總徐俊雄說明，2025年漏水率已降低至11.52%，漏水處會愈來愈不容易找到，因此透過整合AI技術，包括大數據分析與AI聲學檢測，就能儘早發現、精準修復，且傳統人工聽音需要多年經驗，很多檢測人員年資也近退休階段，導入AI科技檢測可減少人力量能，同時也能輔導國內廠商進行AI技術升級。

台水公司漏水防治處處長蔡博淵補充，隨著降漏工程推展，後續的降幅必然會愈來愈小，觀察管線的漏水處密度，2012年每公里的破管數是0.379件，到了去年就降至0.18件，所以汰換一條管線所網羅到的破管處就變少。

徐俊雄指出，台水逐步建立「面、線、點」的檢漏架構，面是指區域漏水監測，採用台水自行研發的「WADA大數據偵測輔助系統」，透過水壓監測能夠偵測異常流量；線指的是縮小漏水範圍、進一步抓出漏水「熱區」，台水也將在今年底完成「生成式AI漏水分析」的原型開發與驗證。

徐俊雄續說，點指的就是精準確認漏水點，台水與工研院合作開發「AI輔助輔助檢漏技術」搭配透地雷達設備，可精準定位漏水點再1公尺範圍，去年的地下漏水檢出率高達4成就是AI輔助技術所檢出，該技術更在2024年獲得IWA世界水大會的專案創新獎。

