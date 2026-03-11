台光電：連4季賺逾1股本！今年持續「全產全銷」

台光電看好今年營運再戰新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）公布去年第四季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，單季營收達249.3億元，稅後淨利37.4億元，每股盈餘10.44元，連續四季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。台光電去年營收942.6億元、營業毛利率29.8%、營業利益率20.3%、淨利率15.5%、稅後淨利146.5億元、每股盈餘41.67元，皆創歷史新高。

台光電董事會決議通過去年可供分配盈餘提撥股東現金股利89.6億元，每股配發25元。過去六年，台光股利隨每股盈餘成長而上升，分配比率穩定落在60%左右。

展望未來，台光電對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、交換器、邊緣運算、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，預期今年延續近幾年「全產全銷」態勢。

台光電表示，公司長期深耕高速CCL領域，技術能力領先，已成為全球主要AI伺服器與800G交換器品牌的核心供應商。CCL高階規格M8與M9，台光電都是第一個獲得客戶認證的供應商；在產能規模方面，去年已完成中國黃石、中山及馬來西亞檳城廠的擴充，並啟動未來兩年擴產計畫，於台灣、中國、馬來西亞再擴充產線，預計明年年底總產能將達945萬張。

至於原物料掌握，因技術及產能的優勢，協助台光電鞏固原物料來源，不論是銅箔或玻纖布，均可自上游取得長期穩定的供應量。台光電不但有全球銷售管道，更是亞洲CCL供應商中唯一在美國設有生產與銷售基地的公司，保有靈活調整、迅速應對的營運韌性。隨著營收及獲利穩步攀升，台光電累積充裕的營運資金，不僅支持積極擴充產能及持續穩定配息，也領先投入下一世代產品開發。在AI及雲端運算帶動的成長趨勢下，台光電擁有技術能力、產能規模、原物料掌握、全球銷售管道及資金五大優勢，將持續擴大營運規模，再創歷史新高。

