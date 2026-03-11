70歲夫妻存款800萬、月領4.8萬退休金「待在家，1分錢也不花」一句話翻轉人生

許多人透過儲蓄和累積退休金來為退休做準備。然而，即使擁有一定的資金，仍然會對日常生活中的「花錢」感到焦慮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人透過儲蓄和累積退休金來為退休做準備。然而，即使擁有一定的資金，仍然會對日常生活中的「花錢」感到焦慮。日本一對70多歲的夫婦每月領退休金24萬日圓（台幣4.8萬元），存款3900萬日圓（約台幣800萬元），但不敢花錢，過著簡樸退休生活，卻體會到了「意想不到的孤獨」。直到有一天妻子突然問： 「存錢是為了什麼？」，兩夫妻才恍然大悟，從此翻轉退休生活態度。

由於對退休資金的擔憂普遍存在，一些老年人仍然過著比實際需要更節儉的生活。這樣的選擇有時會對他們的退休生活產生意想不到的影響。

居住在埼玉縣的山本先生和山本太太（化名，兩人均為71歲）退休後開始領取退休金。夫妻倆目前的退休金收入約為每月24萬日圓。此外，還有約3900萬日圓的金融資產，包括退休金和長期儲蓄。

單從數字來看，他們的家庭財務狀況絕非不穩定。然而，退休後，這對夫婦依然過著盡可能降低生活開支的生活。他們表示，「想到我不知道自己還能活多少年，就覺得很可怕。」這對夫婦過著非常簡單的生活。

山本先生表示，他很少外出用餐，也不旅行，即使朋友邀吃飯，他也越來越傾向拒絕，因為只想省錢。他說：「如果我待在家裡，我一分錢也花不了」。

根據日本總務省《家庭調查（2024）》的數據，一對老年夫婦的失業家庭的平均每月消費支出為25萬6000日圓，但山本夫婦的生活開支明顯低於這個數字。

然而，隨著山本夫妻繼續這種生活方式，改變開始出現。首先，他們的社交活動減少了、更頻繁地拒絕外界的邀請。

山本先生說：「起初，我一年只拒絕幾個邀請，但後來我幾乎拒絕了所有邀請。漸漸地，朋友聯絡我的次數也越來越少」；「不知不覺中，我大部分時間都待在家裡了。」

然而，有一天晚餐時分，像往常一樣，桌上擺著一頓簡單的家常飯菜。他們一邊吃一邊看電視，這時妻子突然問說： 「我們存錢是為了什麼？」

這時候，他們才猛然覺醒，的確，金錢並沒有減少，而是生活中的某些東西消失了。退休後，平衡收入和支出非常重要。另一方面，生活品質和社會連結也是重要因素。

之後，山本夫婦對他們的生活進行了一些改變。他們開始每個月外食一次，還會到附近的溫泉泡溫泉。這筆開銷不大，但他們說這讓他們的生活重新充滿了樂趣。

山本先生說：「我損失的錢沒有我想像的那麼多。」山本妻子笑著回說：「改變的是生活氛圍。」

以前，他們經常邊看電視邊吃飯，但現在，他們經常興致勃勃地談論過去的事情。

山本先生說：「管理好退休資金固然重要，但並非獨自支配並不能保證安心無憂、或許我應該早點注意到。」

山本夫婦最終體會到，現在如何支配時間，可能比存錢更重要。

