特斯拉拚交車 喊第1季交車即可抽10股Tesla股票

〔記者楊雅民／台北報導〕特斯拉（Tesla）在台將屆滿10周年，今日宣布推出限時活動，凡於3月31日以前完成新車交付，並至活動頁登記，將有機會抽中10股Tesla股票。

以特斯拉今天收盤價399.24美元（約新台幣1萬2655元）估算，10股股票現值約新台幣12萬6551元。

美國進口車關稅降為零拍板，但實施日期仍未定，不少消費者仍處於觀望，台灣特斯拉今天宣布推出限時活動，3月31日前完成新車交車者。

追蹤Tesla Taiwan官方 Facebook 粉絲專頁、Instagram與 LINE帳號，並至活動頁登記，將抽出3名得獎者，每位可獲得5,000元的Tesla 線上商店商品。另有1名消費者有機會抽中特斯拉股票10股。

Tesla Museum今日於台北南港服務體驗中心開幕，展出台灣唯一全解構的 Model Y，供觀展民眾親臨深度檢視Tesla的車輛安全性與未來科技，現場亦同步展出Tesla最新第2代Optimus 機器人、全系列充電與家用能源產品、未來生態系藍圖。

