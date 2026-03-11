自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

特斯拉拚交車 喊第1季交車即可抽10股Tesla股票

2026/03/11 17:14

特斯拉（Tesla）在台將屆滿10周年，今日宣布推出限時活動，凡於3月31日以前完成新車交付，並至活動頁登記，將有機會抽中10股Tesla股票。（特斯拉提供）特斯拉（Tesla）在台將屆滿10周年，今日宣布推出限時活動，凡於3月31日以前完成新車交付，並至活動頁登記，將有機會抽中10股Tesla股票。（特斯拉提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕特斯拉（Tesla）在台將屆滿10周年，今日宣布推出限時活動，凡於3月31日以前完成新車交付，並至活動頁登記，將有機會抽中10股Tesla股票。

以特斯拉今天收盤價399.24美元（約新台幣1萬2655元）估算，10股股票現值約新台幣12萬6551元。

美國進口車關稅降為零拍板，但實施日期仍未定，不少消費者仍處於觀望，台灣特斯拉今天宣布推出限時活動，3月31日前完成新車交車者。

追蹤Tesla Taiwan官方 Facebook 粉絲專頁、Instagram與 LINE帳號，並至活動頁登記，將抽出3名得獎者，每位可獲得5,000元的Tesla 線上商店商品。另有1名消費者有機會抽中特斯拉股票10股。

Tesla Museum今日於台北南港服務體驗中心開幕，展出台灣唯一全解構的 Model Y，供觀展民眾親臨深度檢視Tesla的車輛安全性與未來科技，現場亦同步展出Tesla最新第2代Optimus 機器人、全系列充電與家用能源產品、未來生態系藍圖。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財