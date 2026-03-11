M31：去年Q4獲利改善 今年重回獲利成長軌道

M31預估今年重回獲利成長軌道。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕矽智財廠M31（6643）今日召開法人說明會，去年全年合併營收達17.8億元，年增20.3%，創歷史新高，其中去年第四季單季營收亦刷新紀錄，營業利益率回升至17.4%，每股盈餘（EPS）由虧轉盈至2.38元，營運表現顯著改善。惟受先進製程EDA費用年增逾五成影響，加上去年第2季美元急貶，全年匯兌損失約3416萬元，整體獲利仍承受壓力，去年全年EPS為1.69元。M31總經理張原熏表示，隨著與EDA廠商長期合約陸續定案及營運效率優化措施持續推進，研發費用可望逐步趨穩，並帶動今年營業利益率回升至雙位數水準，獲利表現有望重回成長軌道。

張原熏表示，去年公司整體營收表現符合預期，惟受先進製程EDA費用大幅增加影響，使每股盈餘表現未能完全反映營運成果。不過隨著與EDA廠商的長期合作條件已大致談妥，費用增幅可望趨緩，獲利結構將逐步改善。隨先進製程客戶進入量產，今年權利金收入占比有望提升至20%，展望今年，先進製程成長動能將由台灣、韓國與北美晶圓廠帶動，並持續和各區域市場合作，深化客戶採用M31的IP，隨AI相關應用與無晶圓廠（Fabless）客戶需求推升延續成長動能，公司將維持雙位數成長目標，持續強化營運動能與市場滲透率。

受惠晶圓代工需求強勁，M31指出，去年來自晶圓廠客戶的新案授權金額年增逾200%，其中16奈米以下先進製程授權更成長超過250%，動能明確。公司持續深化與台灣晶圓代工龍頭在12/16奈米以下先進製程平台的合作，今年更有望共同推進更先進節點的開發。海外晶圓廠布局方面，M31已切入韓國5奈米車規技術平台，並在中國22/28奈米成熟製程市場持續提升滲透率，同時在美國成熟特殊製程取得新案進展。隨先進製程客戶陸續導入並邁入量產，去年第四季已開始認列少量3奈米權利金，預期今年高單價先進製程晶圓出貨增加，將帶動權利金收入顯著成長。

在無晶圓廠客戶方面，在邊緣運算趨勢帶動下，AI晶片加速滲透各類終端裝置，應用涵蓋高階智慧型手機、AI推論與電腦視覺，並延伸至資料中心、伺服器的高速互連與儲存介面；車用需求除ADAS、智慧座艙、車聯網及車載機器人外，亦擴及雷達/光達、感測器、顯示模組等橋接（bridge）元件，帶動高速傳輸介面IP升級需求快速升溫，預期4奈米以下先進製程授權動能將進一步擴大。值得一提的是，公司去年成功取得歐洲車用領導廠、國際IDM大廠及北美新創AI穿戴式裝置公司等訂單，為後續成長奠定基礎。

